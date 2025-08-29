TSMC va demara producția cipurilor pe 2 nm până la sfârșitul anului, iar Apple a rezervat deja aproape jumătate din capacitate pentru iPhone 18

TSMC a avansat rapid cu implementarea litografiei pe 2 nm, iar până la sfârșitul anului va demara producția în masă a waferelor bazate pe această tehnologie. Și la fel ca până acum, Apple se numără printre cei mai importanți clienți ai taiwanezilor și dorește să fie printre primii la rând la debutul noii litografii.

Prin urmare, compania americană a ajuns să rezerve aproape jumătate din capacitatea de producție pe 2 nm pentru SoC-urile Apple A20 și A20 Pro destinate seriei iPhone 18 de anul viitor. În primă fază, TSMC va produce între 45.000 – 50.000 de wafere pe 2 nm cu un randament mediu de 60%. Deși prețul a ajuns la niveluri record, fiind estimat la 30.000 de dolari pentru fiecare wafer, cererea este imensă, iar marii jucători din industrie, ca Apple, NVIDIA și Qualcomm, nu au nicio reținere și se grăbesc să-și plaseze comenzile.

Pentru a satisface cererea din ce în ce mai mare, TSMC dezvoltă noi fab-uri în Taiwan și Statele Unite, iar până la sfârșitul anului viitor se așteaptă să producă 100.000 de wafere lunar pe toate tehnologiile de fabricație la un loc. Și mai impresionant, până în 2028, taiwanezii estimează că vor reuși să producă aproximativ 200.000 de wafere lunar.

Via Wccftech