Ciudățeniile continuă: 3I/ATLAS își schimbă culoarea în apropierea Soarelui

Astronomii continuă să studieze comportamentul neobișnuit al obiectului interstelar 3I/ATLAS, care se apropie de sistemul nostru solar.

Recent, cercetătorii au observat că acest corp ceresc și-a schimbat culoarea – de la roșu la verde – pe măsură ce se apropie de Soare.

Cometa, considerată a fi originară din afara sistemului solar, prezintă o activitate intensă: coada s-a extins, iar atmosfera de gaz și praf (coma) a devenit mai pronunțată. Observațiile recente, realizate în timpul unei eclipse totale de Lună, indică o creștere bruscă a producției de cianură și nichel, ceea ce ar putea explica schimbarea de culoare.

Datele colectate de echipa telescopului ATLAS sugerează că evoluția obiectului este „anomală”, trecând de la reflectarea luminii solare pe o suprafață roșiatică la generarea de particule mici de gheață, foarte luminoase. Aceste modificări afectează opacitatea materialelor eliminate de cometă.

Deși unii cercetători, precum Avi Loeb, au speculat că 3I/ATLAS ar putea fi un artefact extraterestru, majoritatea observațiilor susțin ipoteza că este o cometă neobișnuită, dominată de dioxid de carbon (87% din masă) și cu o traiectorie extrem de diferită față de alte corpuri înghețate cunoscute.

Sursa