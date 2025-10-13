Opinie nepopulară: Apple Maps dă rateuri tot mai des

Aveam în plan să scriu această opinie încă de la începutul verii, când l-am vizitat pe Darius.

Cum nu știam exact zona și îmi făcuse oricum share location pe Whatsapp, am decis să folosesc Apple Maps, pentru că este aplicația nativă a iPhone 16 Pro Max proprietate personală. Dacă tot a insistat cineva de la Apple să dezvolte așa ceva pentru toate iPhone-urile, am zis să nu fac mofturi. Spun asta pentru că foloseam aproape exclusiv Google Maps, de când am renunțat la HERE Maps, acum câțiva ani, iar Waze am mai declarat că nu folosesc și nici nu încurajez utilizarea ei (detalii aici).

Ei bine, ca să revin, am pus navigația pe mașină, am pornit și, 45 minute mai târziu am ajuns… undeva. Strada era bună, dar nu și numărul. Am continuat drumul în față și, după alte cinci minute, eram în fața casei lui Darius. Practic, navigația mă dusese la numărul 1 de pe stradă, nu la cel indicat în mesaj.

Am zis că o fi fost prea cald, erau prea aglomerat serverul sau satelitul, am apăsat eu ceva greșit sau mai cine știe ce. Cert e că am cauționat aplicația până peste o săptămână, când au venit la mine niște meșteri cărora le-am făcut share location la rândul meu și care au ajuns tot la început de stradă, nu la mijloc, unde îi așteptam. Norocul meu era că eram în fața porții și că strada mea e muuult mai scurtă decât a lui Darius.

Atunci am început să îmi pun ceva semne de întrebare, dar am lăsat-o moartă în coteț o vreme, până am descoperit că un curier care folosea… Apple Maps, ajunsese pe o cu totul altă stradă decât cea unde rezidez.

De atunci am început un mic experiment, fie pe mine, când călătoream, fie pe alții, care mă căutau pe acasă. Ei bine, am descoperit că Apple Maps, cel puțin în cazurile acestea, în România, prin Timiș, ca să fiu mai specific, dădea rateuri la minim 40% din localizări. La un moment dat m-a dus chiar la o distanță considerabilă de locație, la intrarea în Moșnița Nouă, când eu trebuia să ajung pe drumul spre Bucovăț, în aceeași localitate.

Acum, dacă e să fiu sincer, nu am găsit prea multe referințe cu privire la asemenea situații, așa că nu pot concluziona că e doar o problemă la mine, în Timiș, în toată România, prin Europa exclusiv, sau peste tot în lumea asta. Prin urmare, de data aceasta, nu am o concluzie, ci doar o întrebare: voi ați pățit așa ceva?

PS: Bineînțeles că am renunțat a mai folosi Apple Maps când conduc.