Obiect misterios interstelar observat de patru telescoape

Astronomii au confirmat existența unui obiect interstelar neobișnuit, denumit 3I/ATLAS, care se îndreaptă spre sistemul nostru solar.

Este doar al treilea obiect de acest tip descoperit vreodată și a fost analizat simultan de patru telescoape majore: Hubble, SPHEREx, TESS și James Webb.

Deși este clasificat ca o cometă, datele indică trăsături neobișnuite:

are cea mai mare proporție de dioxid de carbon față de apă observată vreodată într-o cometă;

era activă la o distanță de șase unități astronomice de Soare, mult mai devreme decât se întâmplă în mod normal;

nu prezintă o coadă cometară distinctă, ci un „cocon” de praf în formă de lacrimă.

Originea sa rămâne necunoscută. Cercetătorii sugerează că ar putea proveni dintr-o zonă cu niveluri ridicate de radiație sau din apropierea liniei de gheață CO₂ din discul protoplanetar al unei alte stele. Astronomul Avi Loeb a speculat chiar că ar putea fi un obiect trimis de o civilizație extraterestră.

Obiectul va trece relativ aproape de Marte, Venus și Jupiter, iar NASA analizează posibilitatea ca sondele Juno și Mars Reconnaissance Orbiter să îl studieze mai îndeaproape.

