Obiect misterios interstelar observat de patru telescoape

| 2 Stiinta

Astronomii au confirmat existența unui obiect interstelar neobișnuit, denumit 3I/ATLAS, care se îndreaptă spre sistemul nostru solar.

Este doar al treilea obiect de acest tip descoperit vreodată și a fost analizat simultan de patru telescoape majore: Hubble, SPHEREx, TESS și James Webb.

Deși este clasificat ca o cometă, datele indică trăsături neobișnuite:

  • are cea mai mare proporție de dioxid de carbon față de apă observată vreodată într-o cometă;
  • era activă la o distanță de șase unități astronomice de Soare, mult mai devreme decât se întâmplă în mod normal;
  • nu prezintă o coadă cometară distinctă, ci un „cocon” de praf în formă de lacrimă.

Originea sa rămâne necunoscută. Cercetătorii sugerează că ar putea proveni dintr-o zonă cu niveluri ridicate de radiație sau din apropierea liniei de gheață CO₂ din discul protoplanetar al unei alte stele. Astronomul Avi Loeb a speculat chiar că ar putea fi un obiect trimis de o civilizație extraterestră.

Obiectul va trece relativ aproape de Marte, Venus și Jupiter, iar NASA analizează posibilitatea ca sondele Juno și Mars Reconnaissance Orbiter să îl studieze mai îndeaproape.

Sursa

  1. Biker a zis

    cam din aprilie e stirea!! si sunt sanse 50% sa fie alieni mai ales ca vine din directia semnalului WOW din anii 70, Are o traiectorie nefireasca in plan cu sistemul solar ,plus ca Nasa cam evita subiectul

