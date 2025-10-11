Obiect misterios interstelar observat de patru telescoape

Astronomii au confirmat existența unui obiect interstelar neobișnuit, denumit 3I/ATLAS, care se îndreaptă spre sistemul nostru solar.
Este doar al treilea obiect de acest tip descoperit vreodată și a fost analizat simultan de patru telescoape majore: Hubble, SPHEREx, TESS și James Webb.
Deși este clasificat ca o cometă, datele indică trăsături neobișnuite:
- are cea mai mare proporție de dioxid de carbon față de apă observată vreodată într-o cometă;
- era activă la o distanță de șase unități astronomice de Soare, mult mai devreme decât se întâmplă în mod normal;
- nu prezintă o coadă cometară distinctă, ci un „cocon” de praf în formă de lacrimă.
Originea sa rămâne necunoscută. Cercetătorii sugerează că ar putea proveni dintr-o zonă cu niveluri ridicate de radiație sau din apropierea liniei de gheață CO₂ din discul protoplanetar al unei alte stele. Astronomul Avi Loeb a speculat chiar că ar putea fi un obiect trimis de o civilizație extraterestră.
Obiectul va trece relativ aproape de Marte, Venus și Jupiter, iar NASA analizează posibilitatea ca sondele Juno și Mars Reconnaissance Orbiter să îl studieze mai îndeaproape.
Biker a zis
cam din aprilie e stirea!! si sunt sanse 50% sa fie alieni mai ales ca vine din directia semnalului WOW din anii 70, Are o traiectorie nefireasca in plan cu sistemul solar ,plus ca Nasa cam evita subiectul
vlad_dsc a zis
Ce drac’ să facă cu noi, că omenirea e vai mama noastră…