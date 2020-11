Review Clevo X170 – desktop replacement, ocazional portabil

Atunci cand testam laptop-uri de la Clevo sigur nu sunt modele simple, banale. Ultimul pe care l-am avut la test a fost acest Clevo X170, un desktop replacement de 17 inch echipat cu procesor de ultima generatie si placa video de top.

Ce inseamna desktop replacement? Pai asa cum spune si termenul este vorba de un laptop care tine locul unui calculator clasic. Ofera aceeasi performanta dar intr-un corp de laptop. Problema este ca laptop-urile de acest tip sunt foarte groase si foarte grele si este greu sa le transporti, dar nu imposibil. Sunt gandite sa inlocuiasca un desktop clasic iar la nevoie, in cazuri rare, sa poata fi transportat mai usor decat un desktop.

Pentru ca un astfel de laptop nu il iei si il bagi in ghiozdan si pleci cu el la drum. Dupa 5 minute o sa te doara spatele si probabil ca nici nu o sa ai loc suficient mai ales ca acest model vine si cu 2 alimentatoare.

Asadar, ideea este buna si te scuteste sa ai atat un desktop cat si un laptop. Ai un laptop de tip desktop replacement si cumva „te-ai scos” cum s-ar spune. Daca este o solutie buna pentru voi nu sunt eu in masura sa spun asta, fiecare decide pentru el. Eu doar prezint.

Acum sa va vorbesc despre Clevo X170, un laptop foarte puternic care se doreste un desktop replacement.

Specificatii

Procesor: Intel Core i9-10900K 3.7GHz

RAM: 16GB

Placa video: RTX 2080 SUPER

Ecran: 17 inch, Full HD, 240Hz

SSD: ADATA Swordfish M.2 1TB

Design

Inca de cand primesti cutia realizezi cat de masiv este laptop-ul. Este pur si simplu urias. Este greu, este gros, este mare, este impunator. Ii simti greutatea doar privindu-l pe masa.

Este construit exemplar din cele mai bune materiale. Se simte ca un laptop premium, solid, bine unit, placut la atingere si cu grile mari de aerisire.

Imi place ca poti ridica ecranul cu un singur deget, semn ca balamalele sunt foarte bune. Ar fi fost chiar culmea sa se ridice baza laptop-ului atunci cand ridici ecranul la cat este de greu.

Are o tastatura completa, iluminata RGB, un trackpad generos cu senzor de amprenta si butoane fizice, rame inguste in jurul ecranului si un finisaj metalic in zona tastaturii.

In bataia soarelui are o nuanta interesanta, vedeti in galeria foto. Chiar arata foarte bine laptop-ul.

Porturile sunt pozitionate pe 3 laturi si imi place ca cele mai rar accesate sunt pe spate. Nu le vezi, nu le simti, nu te incurca. Perfect. Pe laterale ai doar USB-urile pe care le accesezi frecvent.

Dedesubt o sa vedem sistemul audio care are si un subwoofer si se aude absolut genial, gurile mari de aerisire si cam atat.

Pozele vorbesc de la sine, eu pot doar sa va transmit cum se simte in realitate. Apropo, laptop-ul ofera pe spate urmatorii conectori: USB Type C care permite si alimentare, 2x mini DisplayPort, 1x HDMI, LAN si doua porturi pentru alimentare care seamana cu porturile de la Lenovo.

Pe lateral stanga dispune de un cititor SD, 2x USB 3.0 si 2 jack-uri, iar pe dreapta de 1x USB C, 1x USB 3.0 si un USB Type C care poate transmite semnal video.

Ecran si difuzoare

Ecranul este de 17 inch, este Full HD si are 240Hz. Este un panou de buna calitate care se vede bine, este mat si foarte rapid. Cel mai probabil este un TN sau VA de buna calitate deoarece unghiurile de vizionare nu m-au surprins. Clar nu este IPS, iar daca este vina mea. Eu l-am vazut ca pe un VA.

Iar difuzoarele sunt absolut senzationale. Credeti-ma pe cuvant, se aud impecabil. Au o claritate iesita din comun pentru un laptop, iar bass-ul este foarte prodund. Ca te uiti la un film sau asculti muzica la maxim, boxele sunt foarte bune. Subwoofer-ul integrat isi face treaba bine, iar laptop-ul nu vibreaza din cauza lui. Un alt semn ca este bine construit.

Performante

Cea mai interesanta parte la acest model de laptop este procesorul. Clevo a reusit tot timpul sa integreze procesoare foarte puternice in laptop-uri si sa le raceasca pe masura, evident, cu zgomotul aferent la pachet. Totusi, procesorul in cauza este un i9-10900K, adica un procesor de desktop pus pe un laptop. Nu este un procesor dedicat pentru laptop-uri cu consum mai mic. Nu. Este clasicul procesor de desktop care costa la PC Garage 2600 lei.

Clevo a integrat acest procesor intr-un laptop si au construit o racire pentru el, caci el nu vine cu cooler in pachet daca il cumparati. Asadar, sistemul racire pus pe acest laptop este gandit pentru acest procesor incat sa il raceasca foarte bine.

Acum se explica grosimea laptop-ului si cele doua alimentatoare cu care se prezinta in pachet. Procesorul acesta are un TDP de 125W. 10 nuclee si 20 de thread-uri. Consuma mult, se incinge dar este si performant.

Cat despre restul specificatiilor nu pot spune ca sunt foarte wow in afara de placa video, un RTX 2080 SUPER. Avem 16GB RAM, un SSD de 1TB M.2 cu interfata PCI Express si un ecran generos de 240Hz. Spun ca nu sunt wow pentru ca le-am mai intalnit, insa procesorul de desktop integrat intr-un laptop este senzatia.

Poate va intrebati daca merg jocurile la detalii maxime, daca are suficienta de procesare, daca merge sa editezi 4K pe el. Sunt intrebari inutile atunci cand vezi un astfel de laptop cu asemenea specificatii. Este ca si cum ai intreba daca un Ferrari prinde 200km/h. Normal ca prinde. Normal ca acest laptop va rula orice joc vrei in detalii maxime cu un numar impresionat de cadre pe secunda. Normal ca poti sa editezi 4K pe un asemenea laptop.

Ce conteaza cel mai mult la acest laptop este daca poate tine locul unui desktop in adevaratul sens al cuvantului. Si eu consider ca poate. Eu am fost curios de alte aspecte pentru ca este clar pentru toata lumea ca este foarte performant.

L-am folosit in conditii normale, insa nu am reusit prin activitatile mele sa il folosesc la maxim. Doar testele sintetice au reusit sa forjeze sistemul maxim. Insa experienta a fost una deosebita si laptop-ul a reusit sa imi ofere tot ce mi-am dorit.

Spre exemplu, la un desktop o sa alegi sa pui 2 boxe sau un sistem 2.1. Acest laptop integreaza deja un siste 2.1 care se aude la fel de bine precum niste boxe dedicate pentru PC, sa zicem pana in 100 lei.

Ecranul de 17 inch nu este cel mai mare si aici un desktop castiga. Insa poti oricand sa conectezi 2 monitoare secundare la laptop si sa iti faci un setup perfect pentru munca. Ai Display Port, HDMI, exact la ca la un desktop.

Tastatura este iluminata, bine spatiata, silentioasa, iti faci treaba cu ea. Insa un aspect important sunt porturile din spate pe care nu le vezi. La o unitate desktop ai toate cablurile in spatele ei. Asa si la acest laptop, cablurile cele mai rar folosite sunt in spate si nu te incurca. Dar ai acces pe lateral (sa ne imaginam un front panel de desktop) la cele mai comune porturi.

Daca ai pune acest procesor pe un desktop vei alege un cooler aftermarket deoarece el nu vine cu racire in pachet. X170 are un sistem custom de racire foarte performant si care nu lasa procesorul sa se incinga deloc.

O alta bila alba este bateria detasabila. Laptop-urile nu mai ofera astfel de baterii, ele fiind construite din module. Insa Clevo a ales o baterie clasica detasabila tocmai pentru ca laptop-ul va sta 90% din timp in priza. Bateria este detasabila ca sa nu se degradeze foarte repede si este acolo ca sa o folosesti in rarele momente cand pleci cu tancul in spate. Bateria are 97Wh cu 8 celule.

Experienta de utilizare este cea care conteaza in cazul acestui laptop. Iar pe langa toate punctele pozitive pe care le-am gasit, cele negative pot influenta experienta de utilizare la fel de mult. Spre exemplu, cele doua alimentatoare de care are nevoie laptop-ul sunt grele si mari. Daca alegi sa folosesti laptop-ul acasa nu ar fi o problema, dar in deplasare este aproape imposibil sa te cari cu atatea kilograme dupa tine. Iar daca alegi un singur alimentator nu te vei bucura de toate puterea laptop-ului.

Zgomotul produs de ventilatoare este mare. In idle nu este atat de deranjant si poti alege cum sa lucreze sistemul de racire. Dar daca randezi un clip, te joci sau faci orice care sa solicite sistemul, atunci zgomotul este foarte puternic.

Din punctul meu de vedere acestea sunt cele doua minusuri ale acestui laptop. Laptop perfect nu exista si este bine sa stiti care sunt avantajele si dezavantajele.

Control Center

Este zona de unde puteti configura laptop-ul. Aici aveti acces la sistemul de racire, sistemul RGB al tastaturii si puteti chiar sa faceti overclock. Imaginile atasate vorbesc de la sine.

Configuratie, pret, disponibilitate

X170 este configurabil, iar baietii de la tekadvice.ro il pot configura in mai multe feluri. Poti alege un procesor i5 sau i7, o placa video mai slaba precum RTX 2060 sau 2070, alta memorie RAM, mai multe SSD-uri, sistem de operare etc.

In functie de cum il echipezi poti sa ajungi la un pret de aproape 30.000 lei. Depinde doar de tine cum il vrei. Link AICI sa vezi cum se poate configura. Din cate am observat el pleaca de pe la 10.000 lei si este disponibil in 5-10 zile lucratoare.