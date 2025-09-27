Companiile încep să piardă bani din cauza inteligenței artificiale

După cum a descoperit și mediul de afaceri, inteligența artificială nu este o soluție magică care poate crește peste noapte productivitatea și profiturile. Mai degrabă, aceasta trebuie adaptată activităților fiecărei companii, cu scopul de a accelera anumite procese sau de a reduce intervențiile umane. Însă, în goana după reducerile de cheltuieli, companiile au început să exagereze cu deployment-urile de inteligență artificială, iar acum constată că rezultatele sunt cu mult sub așteptări. Deși algoritmii AI sunt capabili acum să elaboreze rapoarte și documente corecte matematic și gramatical, de multe ori informațiile incluse sunt incomplete, eronate sau irelevante, iar în loc să crească productivitatea, inteligența artificială începe să genereze blocaje și întârzieri, ducând evident și la creșteri de costuri.

Un sondaj realizat de Stanford arată o statistică îngrijorătoare: 40% din angajații din Statele Unite s-au confruntat cu cel puțin o problemă creată de inteligența artificială în ultima lună. Și mai neplăcut, rezolvarea unui astfel de incident durează, în medie, două ore, iar în cazul organizațiilor mari, cu mii sau zeci de mii de angajați, pierderile generate nu sunt deloc de neglijat. Totodată, respondenții declară, într-o pondere de 53%, că sunt deranjați de superficialitatea algoritmilor AI, iar 22% dintre aceștia sunt chiar indignați de output-urile livrate de inteligența artificială. În plus, în mediile de lucru, angajații care apelează în mod excesiv la inteligența artificială încep să fie percepuți drept incompetenți sau leneși. De asemenea, un studiu al MIT Media Lab a arătat că 95% din companii nu au niciun beneficiu real de pe urma inteligenței artificiale, ba chiar dimpotrivă. Integrarea AI-ului în mod excesiv în fluxul de lucru generează comportamente superficiale din partea angajaților, ducând, într-un final, la rezultate nesatisfăcătoare și pierderi financiare.

Via Techspot