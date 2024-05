Am construit un PC cu ce am gasit prin casa + putin ajutor

A fost cerere mare pentru un PC in casa socrilor mei, iar eu am decis sa-i ajut cum pot. M-am pus pe cautat diferite componente, unele chiar second hand, altele noi, iar ce a iesit o sa vedeti mai jos.

Totul a plecat de la nevoia unui calculator in casa. Socrii mei au renuntat la laptop pentru ca era prea vechi, iar ulterior am aflat ca socra-miu are o pasiune pentru jocurile vechi, cum ar fi Return to Castle of Wolfenstein. Chiar un joc bun.

Fara ca ei sa banuiasca ceva, am inceput sa caut in stanga si in dreapta diferite componente. Stiam ca nu am nevoie de ceva puternic asa ca nu m-am axat pe componente de ultima generatie.

Am gasit prin casa un SSD Kingston KC2500 de 500GB in format M.2, ideal pentru un astfel de sistem. Nu stiu de unde aveam SSD-ul asta, dar am considerat ca e ultra suficient. Oricum e vechi si nu se mai gaseste pe nicaieri, dar ceva similar ar fi KC3000.

Mai departe, un prieten mi-a dat un procesor AMD Ryzen 5 3400G. Era sigilat si am considerat ca e fix ce trebuie, mai ales ca are placa video integrata. Chiar daca e un model vechi este excelent pentru nevoile unei familii simple.

Placa de baza este un Gigabyte B450M DS3H Wi-Fi. Mi-a venit a doua zi de la PC Garage si am ales-o pe ea pentru ca era cea mai ieftina cu Wi-Fi. N-am vrut sa mai trag cablu de internet. Are si slot M2, suporta memorii DDR4, la fix. Nu trebuie o racheta.

Am instalat si niste memorii Corsair Vengeance LPX 16GB la 2133MHz si cam asta a fost pana aici. Repet, nu este racheta, este un sistem modest pentru cineva care va folosi sistemul pentru browsing, filme.

Nu am vrut sa cumpar un laptop nou. Am vrut sa construiesc un PC la care sa conectez un monitor de 27 inch. Am vrut sa pot face upgrade la calculator cand este cazul, ceea ce la un laptop este aproape imposibil.

De exemplu, peste cativa ani, pot pastra SSD-ul, sursa si carcasa si doar sa schimb placa de baza, procesorul si ramii.

Ca tot am pomenit de sursa, vreau sa mentionez ca aici am apelat la prietenii de la AQIRYS. Mi se pare unul dintre cele mai cool branduri de la noi din tara in acest moment, atat din punct de vedere al comunicarii cat si al produselor de buna calitate.

Folosesc si am testat multe produse AQIRYS si niciodata nu mi s-a intamplat sa am probleme cu ele si de fiecare data am simtit ca am primit mai mult. Produsele lor mi se pare ca un excelent raport pret-calitate si o atentie deosebita la ambalare.

Am cerut si am primit o sursa si o carcasa. Am avut nevoie de o sursa full modulara/semi-modulara incat sa nu stau cu toate cablurile in carcasa. Tinand cont ca sistemul nu are placa video si singura alimentare suplimentara este pentru fan controller, restul de cabluri care ar fi ramas atasate de sursa m-ar fi incurcat. Practic eu am folosit doar trei cabluri de la sursa: pentru CPU, pentru MB si un cablu SATA.

Sursa in cauza este AQIRYS Magnetar LE 650W full modulara. Stiu, are o putere foarte mare pentru un astfel de sistem, dar una mai slaba nu exista in portofoliul AQIRYS.

Fix modelul acesta de sursa este in sistemul unui prieten de care eu m-am ocupat si i-am recomandat cu incredere acest brand. Functioneaza impecabil de cativa ani si tine un sistem foarte puternic.

Sursa are condensatori japonezi Nichicon de gradul A (cei mai buni din industrie) si dispune de o certificare 80 Plus Gold. Are sase protectii care iti vor salva sistemul in caz de urgenta (Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Over Power, No Load Operation, Surge & Inrush) si ventilatorul de 120mm este extrem de silentios. Nu se aude nimic in timpul utilizarii. Este controlat automat si porneste doar atunci cand este cazul, cand temperatura este prea ridicata. Credeti-ma, nu va fi cazul.

Are o eficienta de 85% si vine la pachet cu toate cablurile de care ai nevoie. In total sunt urmatorii conectori: 3x Molex, 6x SATA, 3x 6+2 PCI-E, 2x 4+4 Pin ATX/EPS si 1x 20+4 Pin ATX.

Este 414 lei la PC Garage. N-am recomandat niciodata produse de slaba calitate sau produse pe care eu nu le-as folosi. Sursele sunt sensibile si o sursa proasta iti poate strica tot sistemul pe care te-ai chinuit sa-l construiesti. In cazul de fata recomand fara probleme sursele AQIRYS si chiar le folosesc.

Carcasa este AQIRYS Wezen Pro Black ARB in valoare de 388 lei. Stiu ce ganditi, dar explicatia este una cat se poate de simpla. Si eu, la fel ca si voi, as fi ales o carcasa mult mai ieftina si mai banala. Ideea este ca aici a fost cu comanda speciala pentru ca socra-miu a vazut ce carcasa am eu si isi dorea si el una cu luminite, dar cu telecomanda ca sa le poata stinge noaptea. Om serios de 50 de ani, pensionar, si-a dorit o carcasa cu luminite.

I-am facut pe plac si pentru asta am cerut fix acest model de carcasa deoarece este cea mai ieftina de la AQIRYS care ofera o telecomanda pentru sistemul de iluminare si ventilatoare care se conecteaza la un hub de unde le pot gestiona simultan pe toate. Venilatoarele nu sunt cu mufa molex ci au mufa cu 4 pini, iar controllerul suporta 8 venitlatoare in total. Carcasa a venit deja cu patru!

Are panou lateral din sticla, panoul frontal este de tip mesh si este detasabil foarte usor daca vrei sa cureti ventilatoarele. Are doar un clips care il tine. Sus are si un filtru de praf magnetic, iar sursa are o zona dedicata incat sa nu se vada si cablurile sa poata fi usor de ascuns acolo.

Are destul spatiu in partea din spate a placii de baza pentru a trage cablurile si suficiente gauri prin care poti trage cablurile acolo unde ai nevoie. Mi-a placut sa lucrez cu ea si stiam ca va fi misto.

Eu tot o carcasa AQIRYS folosesc si am prezentat-o aici.

Intr-un final sistemul a fost gata. Am mai comandat niste boxe Creative Pebble V3 de la eMAG, un mouse wireless Trust GXT 923 YBAR cu acumulator si USB C si tastatura o aveam eu prin casa.

Intr-un final a fost gata. A iesit super frumos, destul de puternic si consider ca oricum e mai mult decat are el nevoie, dar macar i-am facut omului pe plac. I-am pus carcasa cu luminite 🙂

Era sa uit de monitor, care este un BenQ Mobiuz EX2710S de 27 inch Full HD cu 165Hz. A fost unul din monitoarele mele mai vechi si statea degeaba. Full HD pe 27 inch este perfect pentru socra-miu, mai ales ca poarta si ochelari.

Iar licenta pentru Windows 11 Pro am luat-o de la prietenii nostri Goodoffer24.

Cam asta a fost. Omul este fericit si asta este tot ce conteaza, iar eu am vrut doar sa impartasesc experienta cu voi.