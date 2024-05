Youtube blocheaza sunetul videoclipurilor daca folosesti AdBlocker

Mai multi utilizatori s-au plans de probleme cu Youtube. Utilizatorii au observat cum clipurile raman fara sunet, sar automat la sfarsit sau clipurile sunt taiate partial. Se pare ca problema dispare daca renunti la AdBlocker.

Mai multe postari de pe reddit expun problemele acestea. Ele sunt in special pe Opera si Firefox, iar toate problemele dispar in momentul in care se dezactiveaza AdBlock.

Google/Youtube nu a venit cu un raspuns oficial, dar se stie ca vor sa se razbune pe cei care folosesc astfel de servicii anti-reclama sau playere terte concepute pentru a ocoli reclamele, creând probleme de incarcare si erori de continut pentru cei care foloseau AdGuard sau NewPipe.

Asteptam update.