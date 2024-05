Windows 10 are o cota de piata de 70% dar Microsoft vrea sa renunte la el

Cu toate incercarile sale de a populariza Windows 11, Microsoft nu a reusit nici pana astazi sa ii creasca cota de piata suficient de mult. Probabil ca vor renunta de tot la W11 si se vor concentra pe Windows 12, dar parca am mai auzit deja asta.

Windows 11 are o cota de piata de 25,69%, iar maximul a fost de 28.16%, deci se duce in joc. Si totusi, Windows 10 a fost pe plus, deci si-a crescut cota de piata si a ajuns la peste 70%, cu toate ca Microsoft a anuntat ca va renunta la el pana in octombrie 2025.  Nu vi se pare amuzant? Pare ca Microsoft isi da cu tesla daca vor sa renunte la un OS care are 70% cota de piata.

Si nu ne mira ca Windows 11 nu se bucura de o cota de piata mai mare. Microsoft a stricat multe la acest sistem de operare, a avut probleme inca de la inceput, actualizarile parca nu l-au facut mai bun, iar cerintele sunt destul de mari si multi utilizator nu-si permit acest upgrade.

Desi multe functionalitati nu exista fata de Windows 10 si cele care sunt par sa nu impresioneze pe nimeni, W11 are avantajul ca stie sa functioneze cel mai bine cu noile procesoare Intel, care includ nuclee de performante si nuclee economice. Windows 10 nu stie sa le gestioneze corect, deci utilizatorii de procesoare Intel mai noi de seria 12 (inclusiv) sunt cumva fortati sa foloseasca noul sistem de operare.

Windows 12 este in lucru si sigur va integra mult AI. Totusi, cred ca pe noi ne intereseaza mai mult sa functioneze bine decat sa integreze AI cu forta. Probabil ca W11 nu mai are mult de trait si Microsoft o sa-l bage la 2 metri sub pamant.