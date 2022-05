Corsair intră pe piața notebook-urilor de gaming

Corsair și-a făcut oficial intrarea pe piața notebook-urilor de gaming cu Voyager a1600 AMD Advantage Edition. Acesta va fi disponibil doar cu procesoare și GPU-uri de la AMD, iar în configurația de top va veni cu Ryzen 9 6900HS (8 nuclee și 16 fire de execuție), placă video Radeon RX 6800M, 64 GB RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 NVMe de 2 TB și display IPS cu diagonală de 16″, rezoluție QHD+ și rată de refresh de 240 Hz.

În ciuda dotărilor hardware foarte bune, laptopul are o grosime de doar 1.98 cm. De asemenea, vine cu Stream Deck integrat cu 10 taste de la Elgato, care poate fi utilizat chiar și cu capacul închis, dispune de un webcam 1080p și are un set de microfoane optimizate pentru streaming.

Pentru răcire acesta integrează un vapor chamber care asigură o disipare optimă a căldurii și previne throttling-ul procesorului sau a plăcii video. Ecranul IPS de 16″ are un raport de 16:10, rezoluție 2560 x 1600 pixeli, refresh rate de 240 Hz, timp de răspuns de 3 ms și suportă tehnologia AMD FreeSync Premium. Corsair nu a publicat specificațiile complete pentru display, însă susține că acesta oferă o reproducere foarte precisă a culorilor.

Tastatura folosește switch-uri low profile Cherry MX și are iluminare RGB personalizabilă prin software-ul iCUE. Pe partea de conectică, Corsair a1600 are două porturi Thunderbolt 3 / USB 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, un cititor de carduri SDXC 7.0 și un combo jack de 3.5 mm. Are și Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.2, iar bateria este de 99 Wh.

Va fi disponibil începând din această vară, însă doar în anumite regiuni. Prețul pentru configurația de top cu Ryzen 9 6900HS și Radeon RX6800M va fi de 2999 dolari.

Via Tom’s Hardware