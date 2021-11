Black Friday la licente Windows: cumpara Windows 10 cu doar 11 euro si faci upgrade gratuit la Windows 11

Sunt reduceri bune in aceasta perioada la licente, si la ei este Black Friday. Sunt mai multe site-uri care se ocupa de vanzarea licentelor, iar CDKDeals ofera deja preturi bune in aceasta perioada si merita mentionati daca vreti o licenta de Windows 10.

Folositi codurile de reducere marcate cu bold ca sa se aplice discount-ul mentionat. Codul de discount se introduce si el in cosul de cumparaturi dupa ce ati selectat produsele dorite. Aveti o zona marcata special, introduceti codul, confirmati si gata, pretul se schimba. Este important sa faci asta altfel nu beneficiati de nici o oferta buna.

Folositi codul dupa ce bagati produsul in cos exact asa cum vedeti in pozele atasate.

Dupa ce aplicati codul o sa vedeti ca pretul se schimba.

Ulterior trebuie doar sa introduceti licenta primita.

Sper ca ati gasit ce va trebuie. Eu am facut deja upgrade la W11 si sunt multumit, dar nici nu fac mare lucru pe el.