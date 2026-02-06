Dacia intră într-o nouă etapă de actualizare tehnologică a gamei sale, odată cu începerea livrărilor pentru trei motorizări importante: Hybrid G, 4×4 și ECO‑G 120, disponibile pe modelele Duster, Bigster și Sandero.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, uzina Mioveni și rețeaua comercială au început pregătirile pentru introducerea acestor configurații începând cu primul trimestru din 2026.

Noua gamă are rolul de a acoperi cererea crescută pentru opțiuni mai eficiente, atât din punct de vedere al consumului, cât și al emisilor, dar și pentru tracțiune integrală în segmentele unde Dacia este tradițional foarte puternică. Conform detaliilor preliminare, motorizările sunt programate să completeze strategia de electrificare graduală a mărcii, fără a abandona principiul prețului accesibil care a consacrat brandul.

Directorul Dacia România, Mihai Bordeanu, confirmă că aceste versiuni vor acoperi necesarul actual al pieței și vor pregăti terenul pentru următoarele lansări ale mărcii. Modelul Spring de 100 CP, deși așteptat, nu intră încă în faza de livrări, urmând să fie introdus ulterior în funcție de calendarul de producție și de adaptările tehnice necesare.

Actualizarea portofoliului Dacia arată o direcție bine calculată în contextul în care piața europeană trece printr-o transformare accelerată: reglementări mai stricte, interes crescut pentru hibrid, dar și cerere constantă pentru soluții accesibile. Lansarea noilor motorizări pe Duster, Bigster și Sandero este o mutare logică, menită să mențină competitivitatea mărcii în segmentele în care este deja lider. Faptul că Spring 100 CP mai întârzie sugerează că Dacia își dozează atent resursele și preferă să introducă modelele într-un ritm care să asigure stabilitate operațională, nu doar efect comercial imediat.

