MacBook-ul de buget urmează să fie lansat foarte curând

MacBook-ul low-cost, despre care se vorbește de aproape un an de zile, ar urma să fie lansat de Apple în următoarele săptămâni. Acesta va avea un preț de pornire considerabil mai mic decât modelul Air, estimat la aproximativ 700 de dolari, dar și unele dotări mai slabe. În loc de un procesor Apple Silicon din seria M, MacBook-ul de buget ar urma să aducă un SoC Apple A18 Pro, identic cu cel de pe iPhone 16 Pro, 8 GB RAM, 128 GB spațiu de stocare în configurația de bază, dar și un ecran de 12.9″ sau 13.6″ cu o rezoluție mai mică decât modelele mai scumpe din gamă.

Din câte susțin mai multe surse din industrie, Apple plănuia să ofere 12 GB RAM pentru configurația de bază, însă criza de memorii și costurile în creștere au determinat scăderea capacității la 8 GB. Nu se știe dacă aceasta va fi unica configurația disponibilă sau dacă Apple va oferi posibilitate de upgrade la 16 GB însă, dacă va există această opțiune, cu siguranță va fi foarte scumpă. De asemenea, tot pentru a reduce costurile, tastatura ar urma să nu fie iluminată, iar porturile USB ar urma să nu aibă conectivitate Thunderbolt, ci doar USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps).

În cazul acestui model, Apple se așteaptă să vândă anual între 5 – 8 milioane de unități, însă succesul acestuia va depinde foarte mult de prețul de pornire. Dacă va fi la doar cu 200 de dolari mai ieftin decât Air, atunci are șanse minime de reușită, mai ales dacă luăm în calcul puterea redusă a procesorului și ecranul mai slab, însă la un preț corect probabil că se va vinde foarte bine.

Via Wccftech