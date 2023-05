AMD si Microsoft isi strang mana pentru productia de procesoare AI

Microsoft are planuri pentru a produce procesoare dedicate inteligentei artficiale. Pentru a se asigura ca are succes si sa poata pune bete in roate competitiei de la Nvidia, se aliaza cu AMD.

Nvidia are in prezent atat hardware cat si software dedicat pentru AI. In schimb, AMD si Microsoft nu au ajuns la acelasi nivel si tocmai de aceea isi doresc o alianta pentru a concura mai bine cu Nvidia.

Athena este primul cip dedicat AI-ului la care lucreaza Microsoft, iar AMD nu are nici o legatura cu acesta. Totusi, asta nu inseamna ca cele doua companii nu pun bazele impreuna la noi modele de procesoare. Cel putin asa spune un oficial Microsoft.

Bloomberg in schimb confirma ca Microsoft ofera sprijin financiar celor de la AMD pentru propria expansiune in acest domeniu si ca cele doua companii lucreaza impreuna si la Athena. Daca sursele celor de la Bloomberg sunt corecte, atunci discutam despre o alianta foarte puternica. Unde mai punem si cele 10 miliarde de dolari bagati de Microsoft in ChatGPT, integrat acum in Bing si in browserul Edge.

Despre Athena nu stim multe. Noul procesor trebuie sa inlocuiasca procesoarele Nvidia din centrele de date Azure si este realizat pe 5nm la TSMC. Asta ar insemna o reducere de costuri, asa cum a facut Google si Amazon folosind procesoare personalizate.

Procesorul Athena a costat pana acum 2 miliarde de dolari si ar putea fi folosit din 2024. Tot Microsoft pregateste si un SoC bazat pe ARM, dar despre asta nu stim nimic concret. Probabil sunt SoC-uri speciale pentru Windows 12.

AMD are in plan sa construiasca cipuri personalizate pentru partenerii sai, iar MI300 prezentat la CES, desi este un APU de 8 ori mai capabil in AI decat APU-ul Instict, nu este un produs de mare volum. Asadar, sustinerea Microsoft ar putea fi de ajutor ca AMD sa dezvolte cipuri cu AI.