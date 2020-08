Death Stranding cu DLSS 2.0 – de la 30FPS la 60FPS cu doar un click

V-ati jucat vreaodata un joc foarte bun dar din cauza configuratiei sa nu-l puteti rula cu mai mult de 30FPS-uri? Cred ca am gasit solutia la problema asta si totul consta in doar cateva click-uri prin meniu.

Si nu, nu ma refer sa scazi detaliile pe low ba din contra. Cu detaliile pe maxim poti sa te joci din 30FPS in 60FPS sau din 60FPS cu 100FPS cu doar cateva click-uri distanta. Am testat asta in noul joc Death Straning pe PC alaturi de un RTX 2060 si tehnologia DLSS 2.0.

Recunosc, pana sa testez eu jocul l-am vazut in actiune la colegii de la Zona. Ne-am jucat putin impreuna si ne-am dat cu parerea despre joc. Doar ca acum am ocazia sa ma joc si eu cat am chef si sa va dau detalii suplimentare.

Jocul in sine este foarte bun si o sa regasiti un personaj familiar, Daryl Dixon, din The Walking Dead. El este personajul principal dar sub numele Sam Bridges. In fine, jocul a aparut acum si pe PC caci initial a fost pentru PS4. Dar portarea si felul in care Nvidia a introdus DLSS 2.0 in acest joc sunt uimitoare.

Titlul nu este click bait si chiar o sa va spun cum am reusit sa-l joc cu un numar ridicat de FPS-uri doar activand tehnologia DLSS 2.0 de la Nvidia. Platforma de test a fost una deosebita deoarece am primit la fix un laptop MSI cu ecran Mini LED pentru review, dar echipat cu grafica RTX numai buna pentru acest joc. Despre laptop cu alta ocazia.

Asadar, am avut un RTX 2060 si un procesor Intel Core i7 10875H la 2.3GHz si 16GB RAM. Rezolutia ecranului Mini LED de pe laptop-ul MSI nu a fost alta decat 4K. Da, 4K si un RTX 2060 alaturi de un joc foarte solicitant si tehnologia DLSS 2.0.

Stiam de la colegii mei ca pe RTX 2080 jocul merge cu 60FPS fara DLSS 2.0 si cu 100 si un pic de FPS cu DLSS 2.0 activat. Dar oare cum merge cu RTX 2060? Pai foarte bine mai ales ca in ecuatie este rezolutia 4K. Chiar daca nu este o rezolutie foarte des intalnita printre gameri devine din ce in ce mai accesibila.

Pentru a activa DLSS 2.0 trebuie sa ajungi in setarile jocului la Graphics Settings unde o sa vezi DLSS. O sa ai doua optiuni: Performance si Quality. Asa cum spune si numele cea mai buna performanta o sa ai pe modul Performance si recomand sa il folositi asa. Diferente de calitate nu sunt iar daca sunt…sunt prea minore.

Asadar, in rezolutie 4K si cu DLSS 2.0 dezactivat aveam 30FPS constant. Am dezactivat V-Sync sa nu am probleme. Pe modul Quality s-a simtit o diferenta, 48 de FPS-uri, deci 18 adaugate. Schimbarea cea mare a venit pe modul Performance cand am ajuns la 60FPS, deci dublu.

De la 30FPS la 60FPS este o diferenta uriasa si un salt de performanta urias mai ales in rezolutie 4K. Asa cum a mentionat si Nvidia, DLSS 2.0 lucreaza mai bine pe placile mai slabe de tip RTX 2060 decat pe placile de top RTX 2080.

Ca dovada, pe RTX 2080 saltul de performanta nu a fost dublu ca in cazul lui RTX 2060 pe aceeasi rezolutie. Mi se pare extraordinar cum jocul si-a pastrat detaliile grafice excelente, dar FPS-ul a crescut de 2 ori. Pana nu incerci parca nu e cine stie ce, dar in momentul asta ma simt ca la 14 ani. Cred ca daca DLSS 2.0 s-ar fi inventat acum 15 ani as fi fost cel mai fericit copil din lume.

In caz ca nu stiti ce este inca DLSS, este o retea de deep learning care genereaza imagini clare in jocuri si imbunatateste FPS-ul, utilizand un algoritm AI avansat. DLSS invata si se imbunatateste permanent.

Se foloseste de jumatate din pixeli pentru a simula o imagine mai buna, practic tu scazi rezolutia jocului din Full HD in HD, dar DLSS se foloseseste de pixelii lipsa pentru a imbunatati jocul. Tu nu vei vedea o scadere in calitate ci din contra. In ciuda rezolutiei mai mici (teoretic) imaginea este mai clara si performanta creste.