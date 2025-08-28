DIGI Online este înlocuită oficial cu aplicația DIGI TV

DIGI a anunțat ieri că aplicația DIGI Online nu mai este disponibilă pentru descărcare în magazinele de aplicații Google Play, App Store și Huawei AppGallery.

Utilizatorii care o au deja instalată o pot folosi în continuare, însă platforma nu va mai primi actualizări și va fi dezactivată treptat.

În locul acesteia, compania lansează aplicația DIGI TV, care oferă acces la aceleași 149 de canale TV. Noua aplicație este compatibilă cu telefoane și tablete Android și iOS, precum și cu televizoare inteligente Samsung (Tizen), LG (webOS), Android TV și Apple TV.

Pentru autentificare, utilizatorii trebuie să folosească contul dedicat DIGI Online, care devine acum contul DIGI TV. Nu este posibilă logarea cu numărul de telefon DIGI sau contul de client DIGI. Crearea unui cont DIGI TV este permisă doar pentru clienții care au active servicii cumulate de televiziune și internet.

Toate informațiile și actualizările legate de noua aplicație vor fi comunicate exclusiv pe pagina dedicată DIGI TV. DIGI Online nu va mai fi promovată și va fi retrasă complet din ecosistemul digital al companiei.

Acum, nu căă aș fi eu Mafalda, dar intuiesc că noua platformă va deveni în curând ceea ce este VOYO pentru trustul Pro, Antena Play pentru grupul Antena și Prima Play pentru canalele Prima. Nu de alta, dar dacă se dovedește că românii sunt amatori de PPV (Pay Per View) pentru evenimente sportive, peste trei ani DIGI va licita pentru drepturile Premier League pentru a le reda pe nou lansata aplicație.