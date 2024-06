Directorul general ARM crede ca procesoarele x86 au zilele numarate

ARM Holdings desi actioneaza in domeniul semiconductoarelor nu se ocupa si de fabricarea acestora in masa.

In schimb, se concentreaza pe cercetare si dezvoltare, creaza sample-uri, iar apoi pantenteaza procese si tehnologii care apoi sunt vandute catre potentiali clienti precum Apple si Qualcomm. Cu fiecare procesor pe care Apple si Qualcomm il vinde, conform obligatiilor contractuale, sunt obligati sa plateasca un procent catre ARM Holdings.

Cu boom-ul AI si lansarea procesorului Snapdragon X Elite dedicat laptopurilor de catre Qualcomm si bazat pe arhitectura ARM, cele doua companii tech par determinate sa lupte serios cu arhitectura veche x86.

Intr-un interviu cu Reuters, directorul general al ARM Holdings, Rene Haas, a declarat ca in urmatorii 5 ani, procesoarele bazate pe arhitectura ARM ar putea detine 50% din piata. Eficienta energetica, perforomantele si optimizarile pentru AI vor fi mult mai potrivite decat ce ofera platforma x86.

In teorie totul suna bine, mai ales cu Windows 11 rescris pentru ARM. Pentru utilizatorii casual modelul procesorului nu va conta atat timp cat acesta le va sustine nevoiele, insa mediul business care nu adopta ultimele tehnologii hardware/software cu pasi repezi ar putea fi un mare obstacol. Majoritatea laptopurilor ruleaza inca Windows 10 si in functie de retentie, acestea nici nu sunt planificate sa fie inlocuite cu modele noi decat in cativa ani.

Cinci ani e un termen optimist, insa merita urmarita atat cota pe piata cat si evolutia actiunilor QCOM si ARM Holding la bursa. Ambele au inregistrat cresteri in ultima perioada.

