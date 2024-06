ADATA SC610 – un SSD extern cu interfata USB 3.2 Gen2 la un pret mic

Din categoria gadget-urilor ieftine si utile, ADATA SC610 este un SSD extern cu interfata USB C 3.2 Gen2 la un pret avantajos. Porneste de la 200 lei si ofera viteze decente, fiind ideal sa il ai la tine pe post de stick USB pentru transfer rapid de date.

Am spuns ca il poti folosi pe post de stick USB pentru ca fix asta si este. Arata ca un stick USB si este doar putin mai mare decat te-ai astepta. Nu se incinge, nu are nevoie de cablu si il poti folosi, repet, ca un stick USB.

Este un SSD extern care costa in versiunea de 500GB 213 lei, versiunea de 1TB costa 398 lei, iar versiunea de 2TB costa 706 lei.

La banii astia poti renunta la a mai cumpara stickuri USB si sa alegi direct un SSD. Vitezele sunt mai bune, de exemplul in cazul de fata atinge 566/517MB/s la citire si scriere. Foarte decent!

Dimensiunile il fac sa fie usor de legat la chei sau poti sa-l arunci in ghiozdan si sa-l ai acolo in caz de urgenta. Are o carcasa din plastic si un sistem de glisare astfel incat mufa sa fie protejata si sa nu mai ai grija unui capac.

Nu are criptare, nici protectie la stropi de apa sau praf. E un simplu SSD extern la pret corect, viteze decente si cred ca iti faci treaba foarte bine cu el.