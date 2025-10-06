Disney+ s-a scumpit și în România și pleacă acum de la 35 lei/lună

Exact cum am anticipat în urmă cu două săptămâni, scumpirile Disney+ au venit și în România. Pachetul de bază, care oferă streaming la rezoluție de maxim 1080p, fără HDR și Atmos, s-a scumpit cu 5 lei și costă acum 35 lei/lună, iar cel premium, cu rezoluție 4K, HDR și Atmos, este cu 10 lei mai scump și costă 59.99 lei/lună.

Scumpirile vor intra în vigoare inclusiv pentru abonații existenți care au ales facturarea lunară, începând cu următorul ciclu de facturare, în timp ce cei ce au optat pentru facturarea anuală vor plăti prețurile majorate după expirarea celor 12 luni. Oferta pentru plata anuală rămâne în vigoare, astfel că abonații vor avea opțiunea de a plăti contravaloarea a 10 luni de abonament pentru 12 luni de serviciu, dar, bineînțeles, calculul se face la noile prețuri.

Momentan, Disney+ nu include reclame în pachetul de bază, însă, având în vedere strategiile serviciului de streaming și direcția în care se îndreaptă piața, este aproape o certitudine că reclamele vor fi introduse la un moment dat și în România. HBO Max, de exemplu, oferă deja un pachet basic cu reclame pentru abonații din România.