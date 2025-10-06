Battlefield 6 a înregistrat 1.7 milioane de precomenzi doar pe Steam și pare să fie cel mai de succes titlu din franciză din ultimul deceniu

Gamerii par să fie foarte entuziasmați de ultimul Battlefield. Beta-urile din urmă cu două luni au atras peste 25 de milioane de jucători, iar recepția generală pare să fie una pozitivă, dacă nu chiar cea mai bună de la Battlefield 3 încoace. Drept urmare, a înregistrat și un număr record de precomenzi pe toate platformele. În mod deosebit, gamerii de PC par să fie cei mai interesați de noul Battlefield, aceștia achiziționând la precomandă peste 1.7 milioane de copii, iar asta doar pe Steam.

În plus, judecând pe baza interesului din beta și a reacțiilor din online, analiștii se așteaptă ca jocul să se vândă în peste 5 milioane de exemplare în prima săptămână de la lansare. Cifrele sunt de aproape două ori mai bune decât cele înregistrate de Battlefield 2042 și se datorează în mare parte îmbunătățirilor radicale la nivel de hărți, grafică, mecanică, respectiv gun play. Jocul a stat mult mai mult în dezvoltare, iar cei care l-au încercat în beta declară că este mult mai bine finisat decât Battlefield 2042.

Battlefield 6 va fi disponibil începând de vineri, 10 octombrie pe PC, PlayStation 5 și Xbox la prețul de 69.99 euro. Alternativ, îl puteți juca pe PC prin abonamentul EA Play Pro la prețul de 16.99 euro/lună.

Via Techspot