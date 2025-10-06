Xbox Game Pass pentru PC s-a scumpit cu peste 50% și costă acum 65 lei pe lună

Dacă aveți o subscripție activă pentru Xbox Game Pass PC, aflați că de la următorul ciclu de facturare prețul se va majora cu mai bine de 50%. Astfel, de la un abonament lunar de 40 lei, Xbox Game Pass PC urcă la 65 lei, însă fără a oferi beneficii suplimentare. Microsoft deja a trimis notificări pentru abonații existenți, iar schimbarea este oficială și cu efect imediat.

Deși serviciul atrage constant noi abonați și este foarte profitabil pentru Microsoft, aducând încasări de peste 5 miliarde de dolari în ultimul an, compania americană a decis să-l scumpească considerabil. Este fix același model de business ca în cazul serviciilor de streaming: atrag clienții cu prețuri accesibile pentru a-și crește cota de piață, iar ulterior scumpesc periodic abonamentele. Însă în România, unde puterea de cumpărare nu este la fel de mare ca pe piețele vestice, prețurile sunt încă rezonabile. În SUA, de exemplu, Game Pass este împărțit în mai multe pachete, iar prețurile ajung până la 29.99 dolari pe lună.

Cu această scumpire, însă, serviciul nu mai este atât de atractiv. Colecția de jocuri crește, dar multe dintre ele au cel puțin câțiva ani vechime și pot fi achiziționate separat la prețuri foarte mici. Singurul avantaj al serviciului e că puteți juca ultimele apariții AAA ale studiourilor aflate sub umbrela Microsoft încă din prima zi, fără a le achiziționa la preț complet. De exemplu, Call of Duty Black Ops 7 va fi disponibil pentru abonații Game Pass, fără vreo limitare sau costuri suplimentare.