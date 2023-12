Documente confidentiale Sony confirma ingrijorarea companiei legata de achizitia Microsoft a Activision Blizzard

Sony a fost una dintre vocile cele mai puternice in blocarea achizitiei Activision Blizzard de catre Microsoft – acum incheiata.

Principalul motiv de ingrijorare al Sony a fost bineinteles strategia Microsoft, care detine consola Xbox si este un rival direct pentru Playstation. Sony s-a temut ca Microsoft nu va mai lansa anumite titluri precum seria Call of Duty si pe consola Playstation si astfel va pierde teren. Insa Microsoft a dat asigurari ca cel putin 10 ani de acum inainte seria Call of Duty va fi disponibila si pentru Playstation.

In urma unuia dintre cele mai mari leak-uri recente, un grup de hackeri au accesat fisiere confidentiale ale Sony prin atacul asupra studioului Insomniac Games, iar o parte au ajuns pe internet.

Unul dintre documentele interne ale Sony arata ca pe partea de gaming acestia se asteapta la pierderi de pana la 1.5 miliarde de dolari pana in 2027 datorita achizitiei Activision-Blizzard de catre Microsoft si enumera o serie de puncte vulnerabile in actuala oferta Sony.

Chiar daca Microsoft va continua sa lanseze titluri din portofoliul Activision Blizzard pentru consola Playstation detinuta de Sony, nimic nu-i impiedica pe acestia sa aplice tratamentul de exclusivitate limitata: lansarea titlului pe Xbox mai intai si dupa 6 luni pe Playstation – strategie care ar avea un impact imens. Sa nu mai vorbim de faptul ca unele titluri vor putea fi disponibile din ziua 1 prin Game Pass.

Microsoft are la ora actuala un as in maneca, dar in acelasi timp la capitolul calitate si exclusivitati Sony sta mult mai bine.

[sursa]