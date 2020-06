Electronic Arts s-a tinut de promisiune

Si multe titluri disponibile doar prin EA Origin au ajuns acum si pe Steam la preturi bune.

Dupa cum va povesteam cu ceva timp in urma, EA intentiona sa aduca pe Steam marea majoritate a titlurilor pe care le gasim pe EA Origin. Totusi, nu este momentul sa ne lasam pacaliti: chiar daca vom cumpara titlul pe Steam nu vom avea achievements si va fi necesara existenta unui cont EA Origin, de unde jocul va porni cu adevarat. La o prima vedere, as spune ca aceasta decizie este mai benefica pentru EA deoarece toti cei care nu au avut cont EA Origin si vor dori sa joace vreun titlu, vor avea nevoie de unul. N-ar fi mirare daca EA ar anunta ca a crescut imbucurator numarul de conturi pe Origin peste cateva luni.

Star Wars Jedi Fallen Order a fost disponibil chiar din ziua lansarii pe Steam, iar acum pe langa acesta, in portofoliu au fost adaugate titluri precum Crysis 3, Mass Efect 3 sau Dead Space 3. Le-am ales pe acestea ca prim exemplu pentru ca primele 2 jocuri din fiecare serie se regaseau pe Steam, dar „the epic conclusion” lipsea in fiecare caz in parte.

Seria Need for Speed este la randul ei disponibila, precum si Sims. Titanfall 2, Fifa 2021, Battlefield si altele sunt prezente pentru toti cei care doresc sa aiba colectia completa pe Steam

Gasiti aici lista completa.