eSport-ul va fi recunoscut sport oficial in Romania

Da, este pe buna. eSports-ul va fi recunoscut oficial ca sport oficial in Romania. In cadrul eSports Summit Bucharest, Mara Mares, Consilier de Stat in Cancelaria Prim Ministrului, a anuntat ca practicarea la nivel competitiv a jocurilor video va fi sport oficial in Romania.

Legea le va oferi jucatorilor si cluburilor de eSports acelasi status precum al sportivilor si cluburilor profesioniste.

Nevoia susținerii sporturilor electronice în România este reală, iar oportunitatea reglementării lor este foarte clară. Am reușit, în mai puțin de un an de zile, să înființăm un grup de lucru care a formulat o propunere de lege simplă, suplă și bine fundamentată, care va permite României să ajungă din urmă, într-un timp scurt, țări cu o lungă istorie în acest domeniu. Este o lege care va încuraja mii de tineri să transforme pasiunea pentru gaming într-o profesie ca jucător profesionist de esports”, a precizat Mara Mare

Legea va fi depusa in Parlament la inceputului lunii septembrie. Cei care au facut posibil acest lucru sunt urmatorii oameni:Mara Mareș (Consilier de Stat), Tudor Dăescu (Bucharest Gaming Week/ Gaming Marathon/ Gaming Video Awards/ Esports Summit), Adrian Socaciu (Institutul Român Sportiv), Marius Radu (GG Industry/ Bucharest Gaming Week/ Gaming Marathon), Alexandru Ion (Nexus Gaming/ Romanian Esports League/ Gaming Marathon), Mihai Cotos (Digital Crusade) și Cosma Wolkonsky (YEPP).