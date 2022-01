Cat de bun sau rau este un laptop ieftin? Acer Aspire A515-56

Am testat doar laptop-uri scumpe si cumva am uitat ca laptop-urile accesibile sunt cele mai cautate. De fapt, laptop-urile pana in 3000 lei sunt cele mai vandute si acolo este o batalie uriasa.

Totusi, cat sunt de bune? Tin minte ca in trecut laptop-urile foarte ieftine (2000 lei) este cam…slabute. Fie aveau ecrane slabe, balamale subtiri, plastic de jucarie de pufuleti si tot asa.

Dar in 2022 lucrurile nu mai sunt chiar asa. De fapt, cam de 2-3 de ani s-a schimbat mult piata si laptop-urile accesibile sunt foarte bune. Drept dovada ca si eu la munca am un Lenovo care a costat 2500 lei si merge impresionant de bine cu un Ryzen din seria 5000, 8GB RAM si un SSD montat de mine.

Dar subiectul de fata este un Acer Aspire A515-56 care costa 2299 lei la eMAG. Un pret decent pentru un laptop cu un nivel minim de dotari incat sa poata fi utilizat fara probleme.

Si l-am folosit o perioada de timp pe post de laptop secundar. Practic nu mai luam laptop-ul de la birou acasa si ma foloseam de acest Acer pentru diferite raportari, tabele, cautari pe internet etc.

Surprinzator, este un laptop foarte bun. In primul rand are un ecran Full HD de 15.6 inch care se vede bine. Nu este un display grozav, dar macar afiseaza niste culori placute, are o luminozitate decenta si nu isi pierde din detalii atunci cand inclini ecranul.

Procesorul in sine este unul de generatie noua. Un i3-111G4 la 3GHz care se misca foarte bine si are temperaturi bune. Nu l-am gasit niciodata in 100% si sunt convins ca s-ar descurca bine si in gaming.

Memoria RAM este de 4GB si aici cred ca se putea un pic mai bine, dar si costurile ar fi fost poate mai mari. SSD-ul are 120GB si desi nu este cel mai mare are viteze bune. Consider ca la nevoie se poate schimba usor cu un model mai generos.

Pe partea de conectica ofera port LAN, HDMI, USB-uri 2.0 si 3.0 si chiar USB Type C, jack pentr casti si are niste balamale solide. Este plastic din cap pana in picioare, dar nu este un plastic rau.

Tastatura este confortabila si silentioasa, dar tastele mi-au lasat impresia de plastic ieftin. Este singurul loc care tradeaza pretul laptop-ului pentru ca in rest nu pare deloc un model de 2300 lei.

Are si un alimentator cat palma pe care il poti ascunde oriunde, iar la nevoie la transport nici ca il simti in bagaj. Este mic si usor.

Per total am fost multumit de laptop si consider ca la banii astia nu poti avea pretentii. Daca vrei un laptop pentru stricul necesar si poate chiar putina munca de birou, un laptop la 2000-2500 lei este perfect. Si acest Acer este chiar decent la banii lui si il pot recomanda. Preturile mai pot varia si daca il gasiti la o suma mai mica de 2300 lei atunci merita si mai mult.