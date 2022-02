Cum a schimbat Space X zborurile spațiale

Am găsit un articol pe net care explica destul de clar cum a schimbat compania lui Elon Musk felul în care privim cheltuielile zborurilor spațiale.

În fapt, să-i dăm Elonului ce-i al Elonului și să recunoaștem că atât Space X, Tesla, dar și Paypal, au revoluționat domeniile lor de activitate. Nu ne place tipul când manipulează bursele doar pentru interesul propriu, dar advărul nu-l putem nega. Apropo, am ajuns la concluzia asta luna trecută, când i-am cumpărat un mic cadou colegului de serviciu din China, care tocmai venea acasă cu primul lui copil. I-am făcut cadou, împreună, cu ceilalți colegi din Europa – de prin Germania și din Timișoara – o brățară de argint. Am înțeles că e ceva simbol potrivit pentru noii născuți din țara asiatică. Iar pentru asta am trimis banii prin Paypal celuilalt coleg de-ai noștrii din China. 🙂

Dar, să revenim la ”oile” noastre: pe 21 decembrie 2021, racheta Falcon 9 de la SpaceX a lansat o capsulă cargo pentru a livra provizii și cadouri de Crăciun astronauților din Stația Spațială Internațională. La doar opt minute după decolare, prima etapă a rachetei s-a întors pe Pământ, aterizând pe una dintre navele cu drone ale SpaceX în Oceanul Atlantic. Aceasta a marcat cea de-a 100-a aterizare reușită a companiei.

La fel ca alte companii, cum ar fi Blue Origin a lui Jeff Bezos și Ball Aerospace, SpaceX proiectează și construiește nave spațiale inovatoare care accelerează livrarea spațiului, făcând-o mai rutină și mai accesibilă. Dar cât costă lansarea unei rachete cargo în spațiu și cum s-a schimbat acest cost de-a lungul anilor?

În graficul de mai sus aruncăm o privire asupra costului pe kilogram pentru lansările spațiale pe tot globul începând cu 1960, pe baza datelor de la Centrul de Studii Strategice și Internaționale. Asta pentru că este mult mai relevant să vedem cât ne costă un kilogram de provizii trimise în spațiu. Pe viitor, cred că la un astfel de cost se va ajunge să fie plătit de NASA către furnizori de zboruri spațiale.

Dacă este să mergem înapoi, în secolul al XX-lea, vom remarca faptul că a fost marcat de competiția dintre doi adversari din Războiul Rece, Uniunea Sovietică (URSS) și Statele Unite, pentru a obține o capacitate superioară de zbor spațial. În afara lor, niciun stat nu și-a permis măcar să se gândească la așa ceva, darămite să facă vreun pas în acea direcție.

Cursa spațială a dus la mari progrese tehnologice, dar aceste inovații au avut un cost ridicat. De exemplu, în anii 1960, NASA a cheltuit 28 de miliarde de dolari pentru a ateriza astronauții pe Lună, un cost echivalent astăzi cu aproximativ 288 de miliarde de dolari în dolari ajustați la inflație.

În ultimele două decenii însă, companiile nou-înființate spațiale au demonstrat că pot concura cu antreprenori aerospațiali grei precum Boeing și Lockheed Martin. Astăzi, lansarea unei rachete SpaceX poate fi cu 97% mai ieftină decât costul unei călătorii cu Soyuz din Rusia în anii ’60.

Rachetele de amplificare SpaceX sunt făcute astfel încât să poată reveni pe Pământ în stare suficient de bună pentru a putea fi recondiționate, ceea ce economisește bani și ajută compania să scadă prețurile concurenților.

În ultimii 60 de ani, aproximativ 600 de oameni au zburat în spațiu, iar marea majoritate dintre aceștia au fost astronauți, nu turiști. Însă, deși a fost intens mediatizat anul trecut, turismul spațial este încă scump. Doar că, pe viitor, dacă aceste curse cu pasageri vor deveni tot mai dese, același trend al descreșterii de costuri.

Pentru o călătorie suborbitală pe SpaceShipTwo a lui Virgin Galactic și New Shepard de la Blue Origin, locurile costă de obicei între 250.000 USD și 500.000 USD. Zborurile dincolo de aceasta către orbita reală – o altitudine mult mai mare – sunt mult mai scumpe, aducând mai mult de 50 de milioane de dolari pe loc.

Într-un briefing de presă SpaceX, directorul SpaceX, Benji Reed, a spus: „Vrem să facem viața multiplaneară, iar asta înseamnă să punem milioane de oameni în spațiu”.

Acest lucru poate părea încă o întindere pentru majoritatea oamenilor. Dar, având în vedere scăderea costului zborurilor spațiale în ultimele două decenii, poate că cerul nu va fi limita în viitorul apropiat.

Deci, pe când mai citiți știri cu miliardari care merg ca turiști prin spațiu, țineți cont că ei pun prima cărărmidă la viitoarea construcție a unei industrii care va deveni (tot) mai accesibilă pe viitor.