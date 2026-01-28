TCL este pe punctul de a depăși Samsung și de a deveni cel mai mai mare producător de televizoare

La sfârșitul anului trecut, Samsung era lider la nivel global în ceea ce privește producția de televizoare, având o cotă de piață de 17%. Dominația producătorului sud-coreean este însă amenințată de brand-urile chinezești și în mod special de TCL, care doar în ultimul an a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 20% și a atins o cotă de piață 16%, conform datelor puse la dispoziție de Counterpoint Research. Astfel, cota de piață TCL se situează acum cu doar un procent sub Samsung, iar la cum evoluează situația în ultima vreme, producătorul chinez va ajunge aproape sigur pe locul întâi până la sfârșitul anului.

Și mai rău pentru Samsung, vânzările sale de televizoare stagnează de câțiva ani, iar pe parcursul anului 2025 chiar au intrat pe scădere. Fără doar și poate cauza este competiția venită din partea chinezilor, care, așa cum v-am explicat și în articolul de ieri, oferă performanțe comparabile cu ale brand-urilor de renume, dar la prețuri mult mai mici. Cât despre celelalte brand-uri importante, HiSense se situează acum pe locul trei cu 10% cotă de piață, iar LG pe patru cu 9%. La cum se conturează piața televizoarelor la început de 2026, sunt șanse mari ca producătorii premium să treacă pe plan secund în viitorul apropiat, iar chinezii să ajungă să domine piața.

TCL are resurse financiare și logistice semnificative, produce extrem de multe televizoare și își permite să opereze cu o marjă mai mică pentru a câștiga cotă de piață. În plus, investiția în acordul încheiat cu Sony și preluarea brand-ului Bravia au potențialul de a-i întări poziția în piață pe termen lung.

Via Techspot