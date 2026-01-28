Rezultate sondaj: Ce furnizor de internet fix aveți? (2026)

Nu cred că era cineva care se aștepta la un altfel de rezultat decât cel pe care îl vedem mai jos, cu DIGI pe primul loc, la mare distanță de ceilalți competitori.

Sunt 80% din voturi direcționate către operatorul albastru, cam la același nivel cu ceilalți ani în care am rulat sondajul – 2022, 2023, 2024 și 2025 – mai puțin 2018, când erau pe la jumătate din voturi.

Interesant este că Orange crește de la an la an, deși nu are încă un număr critic de clienți – printre care mă număr și eu – și ar putea ajunge la peste 20% în anii viitori.