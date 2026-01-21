Sony nu va mai fabrica televizoare și va ceda brand-ul Bravia către TCL

Un anunț care ne ia prin surprindere, dar care are sens în contextul unei industrii tot mai competitive. Ambele companii au semnat un acord pentru formarea unei noi entități în cadrul căreia TCL va deține pachetul majoritar de 51% din acțiuni, iar Sony restul de 49%. Televizoarele și celelalte produse de home entertainment vor păstra brand-ul Sony Bravia și tehnologiile integrate, însă producția și restul operațiunilor globale vor fi gestionate în totalitate de TCL.

Deși Sony se bucură de o percepție foarte bună în piață, orientarea aproape exclusivă spre segmentul premium, prețurile mult mai mari decât ale competitorilor și competiția acerbă au determinat o scădere drastică a cotei de piață a televizoarelor Sony. Divizia Bravia s-a menținut pe profit, însă producătorul nipon nu a reușit să-și pună la punct mijloacele de producție și nici să-și optimizeze costurile la fel de bine precum competitorii săi, acestea fiind probabil și motivele pentru care a ales să cedeze drepturile către TCL. Producătorul chinez a crescut foarte mult în ultimii ani, iar acum fabrică televizoare de o calitate comparabilă cu a marilor jucători din industrie, mizând pe un raport calitate/preț cât mai bun. Dacă autoritățile de reglementare vor aproba preluarea brand-ului și formarea noii entități juridice, TCL ar urma să demareze producția de televizoare Bravia începând din aprilie 2027.

