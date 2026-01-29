Tot ce trebuie să știți despre: posibilele despăgubiri dacă zăpada de pe un acoperiș v-a distrus mașina

Suntem la final de coduri roșii, portocalii sau galbene de iarnă, dar cu siguranță vor mai urma și altele, așa că subiectul sigur e de interes.

Mai ales că anotimpul rece nu vine doar cu peisaje de poveste și facturi mari la încălzire, ci și cu pericole reale pentru șoferii care parchează lângă clădiri. Iar cum, în România, toți se așteaptă să le curețe alții trotuarul, vă puteți imagina că acoperișurile sigur nu și le curăță nimeni. Drept e că, deși unii ar vrea, e mai dificil de făcut asta ținând cont de riscuri.

Dacă ați avut ghinionul să vă găsiți mașina cu parbrizul țăndări sau plafonul îndoit de un bloc de gheață căzut de la etaj, trebuie să știți că legea este de partea voastră, dar birocrația nu. Am citit recent despre câteva astfel de accidente, chiar la mine în Timișoara, prin urmare ideea articolului. Au fost mai multe mașini avariate grav în astfel de incidente, iar păgubiții au aflat pe pielea lor cât de anevoios este drumul spre despăgubire.

Cine este, de fapt, responsabil?

Scurt și la obiect, proprietarul clădirii. Fie că vorbim despre o persoană fizică (proprietarul unei case sau duplex), o firmă sau o Asociație de Proprietari (în cazul blocurilor), legea îi obligă să curețe acoperișul de zăpadă și țurțuri. Nu este o opțiune, ci o obligație legală.

Dacă o bucată de zăpadă sau de gheață se desprinde și vă avariază mașina, vina aparține exclusiv celui care administrează imobilul. Neglijența se plătește, teoretic, cu amenzi: între 1.000 de lei pentru persoanele fizice și 2.500 de lei pentru cele juridice. Problema e că amenda o ia statul, iar voi rămâneți cu paguba de mii sau zeci de mii de lei dacă nu acționați corect. Și mai grav e că amenzi de genul acesta le veți vedea aplicate doar în cazul în care a avut loc tocmai un asemenea eveniment neplăcut sau dacă vreun funcționar ține morțiș să facă asta. Altfel, din motivele explicate de mine la început, dar mai ales din cauza indolenței autorităților, nu veți citi despre așa ceva. ​

Ce aveți de făcut, în cazul nefericitului accident

Dacă ați pățit-o, primul impuls e să mutați mașina sau să curățați zăpada de pe ea. Vă sugerez călduros și prietenește să nu faceți asta! Ca în cazul oricărui accident, automobilul sau automobilele implicate trebuie lăsate acolo, pentru ca poliția să poată face pozele necesare la dosar.

Iată ce trebuie să faceți „ca la carte” pentru a avea șanse în instanță:

Nu atingeți nimic: Lăsați mașina exact așa cum e, cu blocul de gheață pe capotă sau zăpada în habitaclu. Faceți poze și filmulețe: Scoateți telefonul și faceți poze și filmări din toate unghiurile. Asigurați-vă că se vede clar clădirea de pe care a căzut zăpada, numărul de înmatriculare și avariile produse. Eventual, dacă se poate, luați și mărturii de la eventualii martori.​ Sunați la Poliție: Chemați Poliția imediat pentru a constata incidentul. Aveți nevoie de acel Proces Verbal de constatare pentru a putea repara mașina și pentru un eventual proces. Fără el, orice discuție ulterioară e doar o poveste. Una neplăcută pentru voi, din păcate. Identificați proprietarul: Poliția vă poate ajuta să aflați cine administrează clădirea, mai ales dacă e vorba de o firmă sau o instituție.

Coșmarul recuperării banilor: CASCO sau instanță

Aici se separă apele. Dacă aveți o asigurare CASCO, sunteți norocoși. Vă reparați mașina pe polița voastră, iar asigurătorul se va ocupa ulterior de „regres”, adică se va judeca el cu proprietarul clădirii pentru a-și recupera banii. Voi scăpați de stres și de drumuri.

Dacă nu aveți CASCO (căci RCA-ul nu acoperă așa ceva), intrați în „zona crepusculară” a justiției din România. Da, fix aia despre care ați citit și ați văzut emisiuni, cu judecătorii care se pensionează la 50 de ani și care consideră pensiile speciale un drept inalienabil.

Proprietarul clădirii va refuza, cel mai probabil, să plătească de bunăvoie devizul de reparație de mii de de lei sau euro (cum a pățit un șofer din Timișoara), așa că singura voastră soluție este să vă angajați un avocat și să deschideți un proces civil. Asta înseamnă timp pierdut, onorarii de avocați și expertize, cu speranța că la final veți recupera totul, inclusiv cheltuielile de judecată. De fapt, mai întâi ar trebui să sperați că nu vor intra judecătorii în grevă, că s-a mai întâmplat! 😛​

Sfatul meu? Când parcați iarna, uitați-vă mereu în sus. Nu doar pentru că e morala unui film celebru sau o atitudine bună în viață, ci pentru că este mai ieftin să parchezi cu 50 de metri mai departe decât să stai doi ani prin tribunale pentru o capotă îndoită.