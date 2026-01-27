Televizoarele chinezești sunt mult mai bune decât mă așteptam

Deși producătorii consacrați încă domină piața televizoarelor și au modele premium foarte performante, ofertele lor pe segmentul de mijloc lasă mult de dorit. La diagonale de 50-55″ și prețuri de cel mult 2500 lei, marii producători, cum sunt Samsung și LG, reduc la maxim costurile și integrează de cele mai multe ori panouri LCD de o calitate îndoielnică, neuniforme și cu probleme grave de quality control, edge backlight, care e poate cea mai slabă formă de iluminare, respectiv cele mai ieftine și vechi procesoare, care îngreunează foarte mult experiența de vizionare. Practic, se folosesc de imaginea brand-ului și nu de dotări pentru a vinde, iar cei mai mulți consumatori cad în aceasta capcană și ajung să cumpere televizoare foarte slabe la suprapreț. Producătorii chinezi, în schimb, sunt conștienți că nu au reputația brand-urilor consacrate, așa că încearcă să compenseze cât mai mult prin dotări. Poate că nu egalează performanța unor modele QLED sau OLED de ultimă generație de la Samsung sau LG, însă chinezii au ajuns să ofere 90% din calitate la jumătate de preț.

În urmă cu câteva luni am achiziționat un model mini LED de la TCL la aproximativ 2200 lei cu așteptări nu foarte mari, însă, după câteva zile de utilizare, mi-am dat seama că e un televizor foarte bun, imposibil de egalat de producătorii consacrați la același preț. În primul rând, are panou QLED și backlight mini LED, iar asta îi asigură culori vii, iluminare uniformă, contrast ridicat și mai ales performanță excepțională în HDR. Este certificat HDR Premium 1300, putând urca până la 1300 niți, suportă Dolby Vision și are refresh rate de 144 Hz cu VRR, fiind ideal și pentru gaming, fie el pe consolă sau PC. Backlight-ul mini LED este și el foarte bun, iar inclusiv în scene HDR cu diferență mare de contrast blooming-ul este minim și aproape insesizabil. Cât despre gaming, l-am încercat cu PlayStation 5 și s-a comportat foarte bine: latențe minime, ghosting insesizabil și VRR perfect funcțional. În plus, m-a impresionat și calitatea construcției. Nu e cel mai ordinar plastic, așa cum vedem pe la alții, ci are construcție solidă și ramă metalică în jurul ecranului. Pentru că nu are edge backlight, ci mini LED, este destul de gros, având în jur de 3 cm, însă acest aspect, cel puțin în cazul meu, contează prea puțin.

Cam câte modele de televizoare de la Samsung, LG sau Sony oferă astfel de dotări la puțin peste 2000 lei? Vă spun eu – nici măcar unul. E drept, a trebuit să-l calibrez cu colorimetrul pentru că din fabrică culorile erau exagerat de saturate, însă după această operațiune pot spune că arată excepțional de bine – 90% ca un OLED. Și nu vă gândiți că e reclamă pentru TCL – la fel de bine putea fi un HiSense sau Xiaomi. Concluzia e una simplă: chinezii îți oferă multe pe bani puțini. Nu știu cât câștigă din astfel de modele, dacă sunt sau nu profitabile sau dacă beneficiază de subvenții din partea guvernului chinez pentru a câștiga cotă de piață, însă televizoarele se prezintă excepțional de bine în raport cu prețul de achiziție.

Bineînțeles, există și lipsuri, iar în cazul modelului de care v-am vorbit nu mi-au plăcut difuzoarele. Consider că trebuie neapărat înlocuite cu un soundbar. Nu știu dacă e o problemă de amplasare sau de calitate, însă, indiferent de setare, sunetul e anemic și tinde să distorsioneze la volum mai mare. Nu e o problemă majoră pentru că nici alții nu oferă calitate mai bună la acest preț, însă e ceva ce trebuie să aveți în vedere dacă vă orientați spre un astfel de model de televizor. O altă chestiune deranjantă pentru mine, dar care cred că este destul de subiectivă: sistemul de operare Google TV. E plin de bloatware și reclame pentru servicii de streaming, iar meniurile sunt inutil de complicate, așa că eu am ales să-l înlocuiesc cu un Apple TV și să-l țin deconectat de la internet. Unii dintre voi preferă natura deschisă a Google TV și faptul că puteți instala aplicații din alte surse, însă mie unul îmi displace total. Se mișcă foarte bine, dar bloatware-ul și reclamele mă scot din sărite.

Am văzut, în comentariile de la postarea noastră de pe Facebook, că unii dintre voi aveți ceea ce se numește loialitate de brand. Nu e neapărat ceva greșit, însă, dacă veți căuta vreodată un televizor accesibil de diagonală mare, v-aș recomanda să încercați și un model chinezesc, dar neapărat mini LED, nu din modelele cele mai ieftine. Dacă nu vă place îl returnați de unde l-ați cumpărat și nu pierdeți nimic.