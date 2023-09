Mai este util un HDD extern in 2023?

Folosesc un HDD extern de 6 ani și, deși a fost de mare ajutor la momentul achiziționării, acum simt că este depășit. Inițial, acesta era considerat foarte bun și m-a ajutat să fac backup la datele esențiale de pe PC-ul meu. Din când în când, îl mai conectez pentru a transfera diverse informații pe el, dar cu 2TB de date, procesul este destul de încet. De ceea am fost forţat de situatie sa mă orientez catre gama de SSD-urile externe.

SSD-urile au fost inițial concepute pentru PC-uri și laptop-uri și, la început, erau extrem de costisitoare. Pentru o capacitate mică, trebuia să plătești sume considerabile, însă, în timp, prețurile au scăzut semnificativ. Producția de memorii a devenit mai eficientă și mai accesibilă, astfel că acum putem achiziționa SSD-uri cu capacități mari la prețuri foarte rezonabile.

Între timp, datorită capacităților disponibile și a prețurilor accesibile, acum putem achiziționa SSD-uri cu stocare mare la costuri foarte rezonabile. Totodată, o evoluție importantă a avut loc în domeniul SSD-urilor portabile, deoarece acestea nu ar fi câștigat teren pe piață fără prezența conectorilor USB de mare viteză, care susțin vitezele ridicate oferite de un SSD.

Cu apariția USB Type C și a versiunilor noi lansate în intervalul de timp, SSD-urile externe au început să câștige teren și să își crească cota în detrimentul clasicelor HDD-uri externe. Dacă am discuta despre diferențele dintre un HDD și un SSD, am observa că acest subiect a fost dezbatut pe parcursul multor ani.

Sunt de părere că în ceea ce privește soluțiile de stocare externe, viteza joacă un rol și mai crucial și are un impact semnificativ asupra productivității. De obicei, oamenii utilizează HDD-urile sau SSD-urile externe pentru a realiza backup-uri sau pentru a copia fișiere mari, iar atunci când se lucrează cu capacități de 1-2TB, timpul necesar pentru copiere este esențial.

Am petrecut ore copiind 2TB de date pe HDD și, uneori, am lăsat calculatorul pornit peste noapte pentru a finaliza acest proces. A fost o experiență frustrantă, în care am pierdut timp și am consumat inutil energie electrică. De asemenea, unele HDD-uri externe necesită alimentare separată, ceea ce mi se pare inacceptabil în anul 2023. Chiar dacă există modele care pot fi alimentate prin intermediul portului USB, precum cel pe care îl dețin, încă există aspecte problematice. Aceste HDD-uri sunt mari, lente, consumă mai multă energie electrică și sunt sensibile la șocuri. Cu grijă mare îl păstrez pentru a nu pierde datele de pe el.

Un SSD extern oferă numeroase avantaje semnificative:

Viteza de transfer mai mare.

Dimensiuni reduse.

Rezistență la șocuri.

Funcționare silențioasă.

Un exemplu concret este Kingston XS2000, pe care Darius îl deține deja și se bucură de performanțele sale pe MacBook. Având nevoie de o astfel de soluție, am decis să îl achiziționez și eu, ținând cont de cât de mulțumit este Darius de el. Puteți găsi rezultatele testelor de viteză AICI.

Vitezele sunt foarte mari pentru cat este de mic SSD-ul si trebuie menţionat ca are nevoie doar de un cablu USB C şi de un port USB C 3.2 Gen2x2 ca sa atinga vitezele de 20Gbps. Este important acel 2×2, adica flux dublu, deoarece puteti avea USB 4.0 cum are Darius si tot sa nu mearga la viteza maxima.

Nu spun ca este o solutie ieftina, dar este o solutie rapida, eficienta si compacta. Varianta de 1TB costa 495 lei la eMAG, iar cea de 2TB este disponibila la 724 lei prin PC Garage.

Următoarea recenzie va fi despre un model mai accesibil numit XS1000, care poate fi deja comandat de la PC Garage. Vom reveni cu testele de viteză în curând, dar până atunci pot să vă spun că este cu adevărat o achiziție excelentă.

Varianta de 1TB costa 349 lei la PC Garage și atinge viteze de transfer de 1050MB/s, însă la acesta nu mai trebuie să fii stresat de ce fel de interfaţă USB C ai pe calculator, viteza promisă de producător putând fi atinsă prin portul comun USB 3.2 Gen 2. În plus, dimensiunile sunt extrem de compacte, cu o lungime de 69,5 mm și o lățime de 32,6 mm. Este doar puțin mai mare decât o brichetă. Varianta de 2TB costa 529 lei la PC Garage.

Prin urmare, în 2023, consider că nu mai merită să achiziționați un HDD extern. Prețurile SSD-urilor externe nu sunt foarte mari, iar performanța lor este cu mult superioară, alături de alte avantaje care justifică prețul puțin mai ridicat. Sunt convins că în câțiva ani vom vedea aceste SSD-uri la prețuri cu până la 50% mai mici.