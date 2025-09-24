Ești client prepay la Telekom? Iată ce schimbare ți se pregătește din octombrie

Începând cu 27 octombrie 2025, toți utilizatorii de cartele prepay ai Telekom România Mobile vor fi transferați automat în rețeaua DIGI, conform notificărilor deja transmise către clienți de către Telekom.

Acest proces vine ca rezultat al tranzacției majore pe piața telecom, unde DIGI și Vodafone au preluatsegmente importante din Telekom România Mobile, finalizarea fiind estimată la început de octombrie.

DIGI va prelua toți utilizatorii de cartele preplătite, menținându-le resursele și serviciile active cel puțin 36 de luni, ca parte a angajamentului față de Consiliul Concurenței, astfel încât niciun client nu va fi obligat să treacă la abonament fără acord. Deși operatorul albastru nu mai are cartele prepaid în ofertă din 2023, cei care nu doresc un abonament pot utiliza serviciile prepay în continuare pe termen limitat.

Tranzacția aduce schimbări semnificative pentru piața telecom din România, cu DIGIconsolidându-și poziția de al doilea operator mobil și depășind 6,4 milioane de utilizatori, iar Vodafone câștigând segmentul de abonamente și business. Consiliul Concurenței verifică respectarea condițiilor impuse, precum calitatea semnalului și acoperirea națională. Clienții Telekom Mobile vor putea folosi aceleași numere, fără modificări la costuri sau condiții contractuale, cel puțin pe termen scurt.

În concluzie, schimbarea marchează dispariția Telekom Mobile de pe piața română și deschiderea unei noi etape pentru utilizatorii de cartele prepay, cu beneficii și oferte potențiale DIGI, dar și cu provocări pe termen lung pentru diversitatea operatorilor mobili din România.