Salt Business: primul pachet cu ZERO costuri pentru PFA și SRL

Salt Business de la Salt Bank este pachetul ideal pentru antreprenorii care vor să țină lucrurile simple, rapide și fără costuri inutile. Dacă ai încasări de cel puțin 5.000 lei lunar, ai parte de un cont business cu administrare gratuită, fără comisioane ascunse sau birocrație. Totul e digital, direct din aplicația Salt, configurabil în doar câteva minute.

Salt Business iese în evidență prin transparență: ai plăți gratuite și nelimitate în lei, două transferuri SEPA gratuite în fiecare lună și până la cinci retrageri de numerar fără costuri, în limita a 5.000 lei/lună. Ai la dispoziție notificări automate pentru facturi și scadențe, ca să nu mai pierzi timp cu reminder-uri sau mailuri separate.

Un avantaj major este modulul integrat pentru emiterea și primirea facturilor: totul se întâmplă online, direct din aplicație, fără să mai descarci sau folosești alte platforme, iar documentele merg automat și în e-Factura/SPV pentru raportare fiscală corectă și rapidă. Ai chiar posibilitatea să centralizezi și să urmărești toate facturile într-un singur loc, iar plata celor primite se face instant, fără costuri suplimentare.

Pachetul vine cu un bonus exclusiv: până pe 31 decembrie, primești 1% cashback pentru cumpărăturile cu cardul Salt Business la supermarket, benzinării și pe facturile de marketing digital. Cashback-ul se virează direct în contul tău, lunar, fără bătăi de cap, ca să-ți vezi businessul crescând – în timp ce cheltuielile se întorc, puțin câte puțin, la tine.

Salt Business e creat pentru micile afaceri, PFA-uri, freelanceri și antreprenorii solo, exact pentru nevoile din fiecare zi. Fără bătăi de cap, fără costuri inutile, cu funcționalități reale și cashback inclus – partenerul digital care simplifică viața de antreprenor, pentru ca tu să ai mai mult timp, bani și energie pentru lucrurile care contează cu adevărat

Totul funcționează direct din aplicația Salt, pe care o poți descărca de AICI și poti folosi codul meu de înregistrare (56M4FP)pentru a beneficia de cashback.

În plus, dacă deja nu esti client Salt Bank pentru persoane fizice, ține minte că primești următoarele: