Plăți instant cu Salt Bank: transferuri doar cu numărul de telefon

Salt Bank a lansat serviciul RoPay, care permite transferul instant de bani folosing doar numărul de telefon, fără să mai fie nevoie să introduci un IBAN sau alte detalii bancare.

Cu RoPay, utilizatorii pot trimite și primi bani, indiferent de banca destinatarului, dacă acesta e înrolat în sistemul național de plăți rapidă, iar transferul este securizat și funcționează non-stop, 24/7.

Tot ce trebuie să faci este să selectezi numărul destinatarului din agendă, transferul realizându-se rapid, sigur și fără comisioane, la nivel interbancar. Noua funcție, oferită direct în aplicația Salt Bank, ușurează împărțirea cheltuielilor, plata către prieteni sau rude, și elimină complet stresul IBAN-urilor greu de reținut.

Facilitățile RoPay au fost implementate și de alte bănci și vor revoluționa plățile mobile și banking-ul digital din România în anii următori.

