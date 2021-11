Galaxy Z Fold 3 5G: înapoi în viitor

În februarie 2019 Samsung a prezentat primul telefon mobil cu ecran pliabil care urma să fie disponibil pentru public. Deși nu au fost primii în materie de concept, Samsung a fost prima companie mare care anunțase un asemenea dispozitiv exclusivist disponibil pentru oricine își dorea și permitea unul. Se numea Galaxy Fold și a fost disponibil începând cu luna septembrie a anului 2019, iar prețul pentru varianta 5G era undeva la 2000 de euro.

Mai rapizi decât Samsung însă au fost chinezii de la Royole, care în noiembrie 2018 lansasera primul telefon cu ecran pliabil: FlexPai. Probabil la fel că în cazul meu, nu ați auzit de ei până acum tocmai din pricina faptului că vorbim de o firma mică, un start-up, care nu are puterea Samsung și nu se află nici măcar în top 10 lideri globali de telefoane mobile, unde Samsung ocupă prima poziție.

Revenind la Fold, telefonul a reușit să genereze atât energie pozitivă cât și negativă din partea presei și a consumatorilor. În timp ce curajul a fost lăudat, implementarea și prețul au lăsat de dorit, unele unități având probleme serioase cu ecranul. Am avut unul și noi în redacție pentru scurt timp și nu am fost impresionați. Samsung însă nu s-a oprit, piață telefoanelor cu ecran pliabil fiind la început de drum și încă imatură. Putem spune că Galaxy Fold a fost un experiment realizat pe scară largă, unde cei mai entuziaști au plătit bani grei pentru a pune mâna pe un astfel de dispozitiv.

Cu o parte din greșeli învățate, Samsung a produs a doua generație a gamei Fold numit Z Fold 2 5G, care a fost rapid recunoscut ca un upgrade solid peste prima generație. Și așa am ajuns la a treia generație de Fold, Z Fold 3 5G pe care l-am folosit în ultimele săptămâni: mai ușor, mai bun și mai intuitiv decât generațiile precedente, linia Fold are momentan pavat un drum bun înainte.

Pe lângă specificațiile interne de top ce consistă în procesor Snapdragon 888 realizat pe o tehnologie de 5nm, 12GB RAM și 256/512GB stocare de tip UFS 3.1, Z Fold 3 este primul din serie cu certificare IPX8 și cu suport pentru Stylus. Apa nu mai reprezintă un pericol pentru acesta, iar Stylus-ul este un accesoriu elegant și util pentru ecranul principal, un Dynamic AMOLED 2X de 7.6 inch și o rezoluție 1768 x 2208. Ecranul frontal, cel „mic” este de 6.2 inch cu aceleași proprietăți ca principalul și are o rezoluție de 832×2268 pixeli. Ambele ecrane au o rată de reîmprospătare de 120hz și sunt protejate cu Gorilla Glass Victus.

Ecranul de 7.6 inch dotat cu cele mai noi tehnologii este unul dintre principalele puncte forte ale acestui telefon. Aplicațiile au fost optimizate pentru el și munca mulți-tasking se poate desfășura cu ușurință. Încă se simte la atingere în locul plierii o denivelare pe ecran, dar nu este nimic deranjant. Samsung a lucrat pe partea de software pentru a-l face cât mai ușor de folosit.

Un feature mai vechi pe partea de software a Samsung apărut odată cu Galaxy S8 și anume Edge Panel este mai util că niciodată. Pe acesta se pot configura aplicațiile preferate pentru a fi la doar două atingeri distanță. În plus pe acesta se pot salva perechile preferate de aplicații care să ruleze deodată în split-screen: de exemplu Youtube și Google Chrome sau GMaps și Youtube sau orice altă combinație preferată de utilizator.

Flex mode panel pe care îl găsim pe Z Flip 3 este prezent și aici. Ecranul reglat la 90 de grade este compatibil cu diverse aplicații precum YouTube, Google Maps, Google Photos și altele. Camera foto la rândul ei poate fi folosită cu acesta.

Aplicațiile au început să devină tot mai prietenoase cu telefoanele pliabile, iar odată cu lansarea lui Android 12L această experiență va deveni tot mai bună.

Layout-ul tastaturii este optimizat pentru utilizarea cu două mâini. După 2 zile de utilizat, dexteritatea mi s-a îmbunătățit considerabil și mi se părea chiar natural să folosesc asemenea tastatură.

Ultimul aspect notabil pe partea de software este posibilitatea continuării activității pe ecranul secundar după ce ecranul principal a fost închis. Spre exemplu dacă folosiți Google Maps pe ecranul principal și doriți să „strângeți” telefonul pentru a fi mai ușor de manipulat și în continuare aveți nevoie de Maps, telefonul va comuta automat pe ecranul secundar conținutul.

Pentru selfie sunt prezente două camere. Când telefonul este pliat, se poate folosi senzorul de 10MP, iar când telefonul este deschis, avem un senzor foto de 4MP care este ascuns sub ecran. Acest senzor este momentan la prima generație, așa că la fel ca în cazul primului Fold, implementarea nu este cea mai reușită. În primul rând acesta nu este ascuns și îl poți observa cu ușurință. In al doilea rând, calitatea lasă de dorit. Samsung merită kudos pentru faptul că sunt primii care au această implementare și e o confirmare că se lucrează la camere foto sub ecrane în masă, dar tehnologia mai are de avansat. Cea prezentă pe Fold 3 este primul pas.

În materie de senzori foto principali, Samsung a decis să îi lase neschimbați pe cei din generația precedentă. Avem senzorul foto principal de 12MP cu PDAF și OIS, unul de 12MP ultrawide și încă unul de 12MP telefoto. Este capabil să producă video-uri până la [email protected] Aici a rămas în urmă flagship-urilor, dar pozele produse nu sunt de neglijat.

Z Fold 3 5G este încă un pas jucat fără riscuri în direcția corectă. Este mai bun decât Fold 2 la toate capitolele importante. S-a ales strategia pașilor mici și incrementali spre succes. Este la ora actuală cel mai bun telefon pliabil existent pe piață și cu siguranță și-a câștigat fani. Va mai fi nevoie de cel puțin 2-3 generații pentru a deveni un telefon pentru mase și accesibil, dar comparativ cu experiența pe care am avut-o cu primul Fold, pe acesta din a treia generație l-am putut folosi cu ușurință. Îl găsiți la eMag.