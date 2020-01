Parerile noastre despre Samsung Galaxy Fold

Am avut la test pentru aproape o saptamana noul Galaxy Fold. Am profitat de moment si pentru ca o parte din echipa ArenaIT s-a intalnit la Paltinis, am avut ocazia sa vedem telefonul si sa ne dam cu parerea in grup. Mai jos aflati impresiile noastre despre Fold.

Voi incepe eu, Gabriel, si va spun ca apreciez din toata inima curajul pe care l-a avut Samsung prin a lansa un astfel de telefon. Chiar daca au avut probleme cu primele modele iesite din fabrica, faptul ca Samsung a recunoscut public acest lucru si a remediat problema destul de repede, arata o forma de respect pentru clientii sai.

Nu este usor sa produci un astfel de telefon si mai ales sa-l faci functional in diferite conditii de utilizare. Totusi, curajul lor este de apreciat pentru mine si consider ca Fold este un telefon care va ramane in istorie drept primul telefon foldable UTILIZABIL si disponibil pentru toata lumea.

Ideea merita apreciata chiar daca implementarea putea fi mai buna. Galaxy Fold nu este un telefon perfect si nici un telefon care in prezent merita cumparat. Poate doar daca vrei peste ani de zile sa te lauzi cu faptul ca ai primul astfel de telefon. Exact cum fac unele persoane cu primul iPhone sau primele modele de Galaxy S.

Am utilizat Foldul ca telefon principal cateva zile dar recunosc ca nu m-am putut obisnui cu el. Ecranul este prea mic atunci cand este inchis si destul de incomod sa accesezi toate butoanele din pozitia respectiva.

Deschis este absolut genial si este o placere sa-l utilizezi mai ales pentru continut video. Retelele sociale se vad bine, fotografiile sunt mai placute pe un eran mare, absolut totul este mai placut de vazut cand este deschis.

Notch-ul nu m-a deranjat absolut deloc, pentru mine nici nu a existat. Nu ma mai deranjeaza deloc nici un fel de notch, iar santul de pe marginea ecranului nici atat. Da, cand dai cu degetul prin acea zona se simte ciudat dar in utilizare nu o sa vezi imaginea deformata decat daca vrei neaparat sa o vezi si cauti nod in papura.

Despre hardware nu o sa va spun prea multe pentru ca este identic cu S10 si Note 10. Camerele sunt la fel, constructia este cam la fel, adica aceleasi materiale, deci nu o sa intru in detalii.

Mi-a placut felul in care se inchide si se deschide, este un gest placut si se aude bine atunci cand il inchizi. Eu am prins telefoanele cu clapeta si imi placea sunetul pe care il faceau anumite modele atunci inchideai clapeta.

Asa se aude si acest Fold. Cumva iti vine tot timpul sa-l deschizi si sa-l inchizi doar ca sa vezi cum lucreaza mecanismul.

Despre continuitatea aplicatiilor o sa va spun scurt: cam toate aplicatiile pot continua pe ecranul mare atunci cand se desface dar nu toate aplicatiile vor continua pe ecranul mic atunci cand este inchis. Trebuie sa selectezi din setari la ce aplicatii vrei sa ii oferi acces sa continue si pe ecranul mic atunci cand inchizi telefonul. Altfel telefonul considera ca doar l-ai inchis si blocheaza ecranul.

Maps, Facebook, Instagram, WhatsApp, Waze, Youtube si multe aplicatii comune ruleaza impecabil si pe ecranul mic dar si pe ecranul mare. Atunci cand rulezi pe ecranul mic si deschizi telefonul aplicatia continua de minune si este deschis rapid. Nu apuci sa vezi tranzitia si nu s-a blocat niciodata.

Per total eu sunt multumit cu Fold, dar din cauza dimensiunilor nu ma vad utilizand acest telefon. Ecranul principal este prea mic si cumva te obliga sa folosesti mai mult ecranul mare, iar asta inseamna sa stai cu telefonul deschis non stop si nu este prea confortabil.

Cand este inchis este cam gros, dar pentru mine nu este deloc un minus. Este normal sa fie asa chiar daca poate fi deranjant in utilizare. Trebuie sa tinem cont ca este primul telefon de acest fel si este normal sa aiba defecte. Lucrurile se vor remedia cu urmatoarele generatii.

Desi i-am gasit puncte slabe nu pot sa le iau in calcul. Le-am trecut cu vederea pentru ca stiu ca este prima generatie de astfel de telefoane. Mai tineti minte primul Note? Toata lumea il critica cu orice pret si acum a ajuns o serie de succes. Nu avea un stylus bun, era prea mare, nu puteai desena foarte bine pe el s.a.m.d. La fel se intampla si cu acest Fold.

In concluzie, Galaxy Fold este mai mult decat un telefon. Este un punct de plecare si o idee care se poate dezvolta foarte frumos in viitor. Este doar inceputul.

DARIUS

Am avut ocazia sa vad si eu Samsung Galaxy Fold, pentru ca ne-am intalnit o parte din echipa ArenaIT la un soi de „team building” la inceputul lunii ianuarie. Recunosc ca n-am fost impresionat de dispozitiv si, desi continui sa sustin ca ideea unui telefon pliabil nu e rea deloc chiar daca va fi un esec, nu pot sa spun ca varianta aceasta e una reusita.

Telefonul mi se pare incomod, gros, relativ inutil si pe mine ma zgarie pe ochi urma lasata de pliere fix pe mijlocul ecranului. Poate urmatorul Fold o sa fie mai digerabil.

ALEX

Sunt cu siguranta cel mai mare fan Samsung din echipa ArenaIT, de altfel folosesc un S10+ cu Snapdragon. Cu toate astea, Fold m-a lasat rece. La fel ca Darius il vad inutil, ecranul aproape patratos nu e optimizat pentru Netflix sau YouTube de exemplu. Are un pret exorbitant si in afara de faptul ca are ecranul pliat este un telefon normal, fara nici un element wow. Eu il consider un telefon experimental, care nu ar fi trebuit sa fie oferit publicului, ci doar mai multor testeri care sa fie platiti sa foloseasca telefonul timp de 6 luni pentru ca apoi sa revina cu sugestii si imbunatatiri. La ora actuala nu ma vad folosind un asemenea telefon, vedem ce imbunatatiri va aduce a doua generatie.