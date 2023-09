Galaxy S24 Ultra ar putea pierde una dintre cele mai interesante lentile foto

Zoom-ul optic 10x prezent pe actuala gama Ultra a celor de la Samsung ar putea fi absent pe urmatorul varf de gama.

Informatia vine de la IceUniverse, un leaker de incredere cand vine vorba de Samsung, iar acesta sustine ca S24 Ultra va renunta la zoom-ul optic 10x. Zoom-ul 3x cu ajutorul unui senzor foto de 10MP si zoom 5x cu un senzor nou de 50MP vor fi disponibile.

Conform specificatiilor, acestea arata mai rau decat cele ale lui Xiaomi 13 Ultra.

Zoom-ul performant gasit atat pe Galaxy S22 Ultra si S23 Ultra s-a dovedit a fi fara rival in mai multe teste comparative si strict personal e unul din motivele pentru care am ales gama Ultra si nu Plus. Renuntarea la zoom optic 10x mi se pare un pas inapoi. Ar fi fost mai inteligent sa elimine zoom-ul 100x pe care oricum nu-l folosea chiar nimeni.

Telephoto solution of Samsung Galaxy S24 Ultra:

3x 10MP + 5x 50MP 1/2.52" 0.7μm

The hardware specifications are weaker than Xiaomi 13 Ultra, which is 50MP 1/2.52" 0.7μm for both 3x and 5x.

I know it's hard for you to accept,me too, but it's the truth.😑

You can place an iPhone15…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 19, 2023