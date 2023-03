Gaming News saptamana 11

RoboCop: Rogue City| The Last of Us Part 1| Exoprimal| Lord of the Rings:Gollum| altele

RoboCop: Rogue City a primit un trailer nou si e pregatit de lansare pentru luna septembrie:

Dupa Returnal, The Last of Us Part 1 este al doilea titlu pentru care producatorul recomanda 32GB de memorie RAM pentru o experienta de calitate:

Resident Evil 4 Remake se va lansa la finalul acestei luni. Daca vreti sa-l incercati pe Steam are deja un demo disponibil:

Exoprimal se va lansa pe 14 iulie si va fi un titlu Day One pentru Game Pass:

Lord of the Rings: Gollum a primit un trailer concentrat pe poveste si inca nu are o data fixa de lansare:

Disclaimer: articolele de tip Gaming News doresc sa aduca intr-un singur loc informatii despre lumea gamingului precum lansari noi, trailere sau stiri. Acestea nu sunt neaparat mereu de ultima ora si nu vor include toate lansarile si titlurile.