Opinie nepopulară: nu ai nevoie de abonamente scumpe pentru roaming

Dup─â cum a╚Ťi putut vedea aici, la final de februarie am fost prezent ├«n Barcelona, la Mobile World Cogress 2023.

Ei bine, pentru c─â am avut nevoie s─â fiu mereu conectat la internet, pentru diverse comunic─âri pe e-mail sau pe grupuri de WhatsApp, am ╚Ťinut telefonul cu datele mobile pornite tot timpul. Pentru cei care nu au mai citit articolele mele, sunt posesor de abonament Digi Optim Nelimitat, care nu avea, la momentul port─ârii mele, roaming inclus. Oarecum logic, dat fiind costul redus pe care ├«l avea ╚Öi ├«nc─â ├«l are.

Ei bine, vara trecut─â, cu ocazia vizitei ├«n Bavaria, am descoperit c─â am ceva roaming inclus, dar nu aveam idee c├ót anume. Acum am putut s─â ╚Öi verific, pentru cei interesa╚Ťi.

Men╚Ťionez c─â nu am desc─ârcat ata╚Öamente mari, dar nici nu m-am oprit de la citi mesajele cu poze incluse. Totul, dup─â cum spuneam. ├«n limita bunului sim╚Ť. Dup─â cum vede╚Ťi ├«n captura de ecran de mai sus, nu m-a costat nimic, pentru c─â 2,19 euro ├«i cheltuisem prin ╚Ťar─â, pentru teledon ╚Öi servicii de parcare.

Unde vreau să ajung este că nu (mai) avem nevoie de abonamente scumpe pentru a accesa roamingul la costuri reduse, sau fără costuri, atât timp cât nu abuzăm de el. Au trecut zilele în care avantajul unui abonament de 20 de euro consta tocmai în acces la date mobile gratis prin UE, deși încă mai văd asta în prezentarea unor operatori de telefonie.

Iar pentru cei care pleac─â prin afara zonei Euro, recomand cu c─âldur─â serviciile de roaming prin eSIM!