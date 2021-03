GeForce NOW primeste abonamentul Priority si alte modificari

GeForce NOW implineste 2 ani de la lansare si se apropie rapid de 10 milioane de utilizatori. Astfel, Nvidia aduce un abonament nou si multe modificari pentru acest serviciu.

Abonamentul Priority va avea aceleasi beneficii precum abonamentul Founders, adica prioritate la sesiunile de gaming, sesiuni extinse si RTX ON pentru grafica Ray Tracing si DLSS in jocurile care dispun de aceste tehnologii. Doar ca acest abonament aduce un beneficiu major. Cum platforma nu ar fi fost posibila fara utilizatorii de abonament Founders, Nvidia tine sa le multumeasca. Astfel, abonamentul Priority aduce si beneficiul de Priority For Life, care continua pretul special de 5 dolari pe luna pentru cei care au deja un abonament Founders.

GeForce NOW a ascultat de utilizatori si a adoptat feedback-urile primite. In ultimul an, planurile s-au schimbat:

Lansări în aceeași zi cu lansările oficiale pentru jocuri precum Cyberpunk 2077 și alte jocuri free-

to-play majore

to-play majore Creșterea librăriei de jocuri, care acum depășește 800 de titluri

Deschidea unor noi centre de date, ajungând la peste 20 în toată lumea

Extinderea capacității în centrele de date deja existente, oferindu-ne posiblitatea de a crește

serviciul și mai mult

serviciul și mai mult Îmbunătățirea calității serviciului, cu multe alte optimizări care urmează

Mai mult, cu update-ul 2.0.28, care va fi disponibil de saptamana viitoare pentru toti utilizatorii, calitatea streaming-ului va creste.

Unul dintre modurile prin care facem acest lucru este prin intermediul tehnologiei adaptive Vsync. Aceasta sincronizează numărul de cadre pe secundă la 60 sau 59.94 Hz pe partea de server pentru a fi în concordanță cu ceea ce experimentează utilizatorii, reducând întreruperile și latența din jocuri. O nouă tehnologie de stabilizare a calității imaginii ne va permite să crește bit rate-ul pentru o calitate îmbunătățită și în rețele mai instabile. Mai mult, adăugăm și mai multă capacitate în cele mai aglomerate centre de date și deschidem altele în noi locații. Următoarea locație este în Phoenix, Arizona, iar următoarea este prima locație din Canada, la Montreal. Ne așteptăm ca ambele să fie operaționale în acest an și să ajute la reducerea timpului de așteptare pentru abonamentele Priority și Founders.

De asemenea, GeForce NOW aduce un upgrade si la joiaGFN. Practic, in fiecare joi apar jocuri noi si update-uri noi, iar in 2020 au fost aduse in medie 10 jocuri noi pe saptamana. De exemplu astazi au fost introduse: