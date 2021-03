Gioteck este un producator de periferice si a intrat recent in Romania

Gioteck este un producator nou de periferice si a intrat pe piata din Romania. Au anuntat cu ocazia asta si castile HC-2, o pereche foarte accesibila disponibila deja la eMAG.

Gioteck este un brand ce a luat nastere in 2008 in Marea Britanie. Produc periferice pentru console si PC-uri si gasiti in portofoliul lor casti, controllere de Xbox, PS sau Switch si probabil se vor extinde.

Castile cu care au debutat in Romania, HC-2, sunt disponibile la eMAG la 159 lei. Sunt ieftine, nu sunt un brand premium dar produsele par sa fie de buna calitate.

HC-2 arata bine si nu ies in evidenta cu ceva anume. Sunt casti de gaming cu microfon detasabil, banda magnetica, cupe moi, design modern si sunt compatibile inclusiv cu consolele de gaming.

Gioteck pune focus pe consolele de gaming si mai apoi pe PC, iar produsele lor sunt in general compatibile cu toate platformele.

O sa primim si noi la test niste produse de la ei si sa o sa va spunem daca merita sa le cumparati sau nu.