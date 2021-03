Prima impresie despre noua serie de telefoane Samsung Galaxy A

Samsung a prezentat oficial noua gama Galaxy A. Am fost invitati la un eveniment restrans unde am putut vedea toate modelele. O sa le primim la test pe toate, sper, dar pana atunci vreau sa va ofer cateva informatii.

Mai tineti minte de unde a pornit seria Galaxy A? Modelul Alpha va mai spune ceva? Il mai stiti? Acela a fost un telefon senzational la vremea lui si atunci am realizat ca Samsung va intra puternic pe nisa de telefoane low cost si mid-range. Fix asta s-a intamplat si de atunci am tot vazut o evolutie constanta a seriei A. Au aparut multe modele pentru toate buzunarele si cu specificatii foarte interesante.

Actuala serie A pare sa fie mai bine definita, cu modele care se pozitioneaza mai bine in segmentul lor de pret si sunt mult mai competitive. Stiti bine ca brandurile chinezesti au acaparat piata mai ales pe segmentul accesibil de pret. Exemple stiti si voi o gramada.

Samsung trebuie sa tina pasul si sa ofere telefoane cel putin la fel de bune dar si cu ceva specific lor. Cumva trebuie sa se deosebeasca de chinezariile de pe piata si nu doar prin pret.

Astfel, noua serie Galaxy A ofera nu doar specificatii bune si un pret pe masura dar si un software de buna calitate si suport indelungat pentru update-uri. Telefoanele din seria A au acum 2 ani de update-uri pentru OS si inca 1 an pentru update-urile de securitate. Eu zic ca este bine.

In plus de asta mai ai si siguranta datelor si stabilitatea unei interfete bune. Personal as alege oricand un telefon de buget de la Samsung decat un model de la un brand din China si sa stau cu grija ca datele mele ajung cine stie pe unde. S-au intamplat cazuri…am scris si noi despre asta.

Noile modele Samsung Galaxy A sunt: A02s, A12, A32 5G, A52, A52 5G si A72. Va spun din start ca A12 este cel mai ciudat telefon dintre toate. Este singurul din lista care nu seamana cu celelalte si mi-a lasat impresia ca nu ar fi un telefon Samsung in totalitate. De ce? Pentru ca design-ul este inspirat de la alte telefoane…si seamana cu altceva. Stiti cu cate telefoane seama? Cu multe…

In rest numai laude pentru celelalte modele. Mi-au placut mult si se simte evolutia. Practic nu am simtit nici o diferenta intre A52/A72 si Galaxy S20 sau Note 20. Se simteau la fel de bine, materialele folosite sunt aceleasi. Desi sunt accesibile ele se simt premium si iti lasa impresia de bine facut.

Despre hardware nu o sa va vorbesc. La un simplu search pe Google aveti toate datele tehnice despre ele. Pot sa va spun doar ca au procesoare bune, atat Snapdragon cat si MediaTek, vin cu memorie generoasa de stocare si cu baterii mari ce vor oferi autonomie ridicata. Discutam aici de 4000/5000mAh in functie de model.

Si ecranele sunt bune. Avem AMOLED pe modelele mid-range si IPS pe modelele low cost. Diferenta este vizibila cu ochiul liber dar nu este o tragedie. Pretul isi spune cuvantul.

Noua gama imi place mult. Au specificatii bune, ecrane la 120Hz, baterii generoase, constructie solida si un soft bun. Preturile nu sunt nici ele rele.