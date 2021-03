Poco X3 Pro si Poco F3 sunt oficiale

Sub-brandul Poco al celor de la Xiaomi a primit noi membri dotati cu procesoare Snapdragon 860, respectiv 870.

Poco X3 Pro arata identic cu Poco X3 si preia o parte din specificatiile acestuia. Diferentele sunt pe partea de CPU, unde in loc de Snapdragon 732G avem un Snapdragon 860, care este de fapt un Snapdragon 855++. O schimbare neasteptata este pe partea camerelor foto, unde cel putin pe hartie a suferit un downgrade: senzorul principal este de 48MP, varianta non-Pro avand unul de 64MP, iar senzorul ultra-wide este de 8MP, unde non-Pro avea unul de 13MP. Pana nu vedem niste poze si cum se descurca procesarea software nu avem de unde sa stim daca senzorii se vor descurca mai bine decat cei de pe varianta non-Pro.

In rest, telefonul utilizeaza acelasi ecran IPS LCD de 120HZ cu rezolutia FullHD+, o baterie de 5160mAh cu incarcare rapida la 33W.

Varianta de baza vine cu 6GB RAM/128GB stocare si cu pretul de 250 eur0, respectiv 300 de euro pentru 8GB RAM/256GB.

Poco F3 este un Poco X3 Pro-Ultra. Vine cu procesorul Snapdragon 870, cu acelasi ecran de 6.67inch la 120HZ si fullHD ca Poco X3 si X3 Pro, dar cu o baterie de 4520mAh. Beneficiaza de memorie interna UFS 3.1 si memorie RAM tip LPDDR5. Sunetul este tot stereo cu tehnologie Dolby-Atmos.

Camera foto principala si cea ultrawide sunt la fel ca pe X3 Pro si a primit inca un senzor de 5MP pentru pozele macro.

Senzorul de amprenta este integrat in butonul de deblocare, incarcarea rapida este tot la 33W, iar in materie de preturi varianta de baza 6GB RAM/128GB stocare costa 350 euro, in timp ce 8GB RAM/256GB stocare ajunge la 400 de euro.

Judecand dupa pret, Poco doreste sa acopere toate segmentele din 50 in 50 de euro.

Telefoanele vin cu Android 11 si MIUI12.