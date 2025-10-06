Google abandonează Samsung și trece la MediaTek

Google intensifică procesul de desprindere de Samsung prin renunțarea la modemurile Exynos pentru viitoarea serie Pixel 11, optând în schimb pentru soluția MediaTek M90, conform unor zvonuri recente care indică testări interne timpurii ale acestei tehnologii pentru procesorul Tensor G6.

După ce a mutat deja producția procesorului Tensor G5 de la Samsung la TSMC pentru seria Pixel 10, Google pare hotărât să elimine complet dependența de gigantul sud-coreean în ceea ce privește componentele critice ale smartphones-urilor sale.

Modemul MediaTek M90, lansat oficial la MWC 2025, promite viteze de descărcare de pânăla 12 Gbps și o îmbunătățire cu 20% a performanțelor de upload prin tehnologia 2T-2T Uplink TX switching. Componenta se remarcă prin integrarea tehnologiei MediaTek Modem AI (MMAI), care folosește modele de inteligență artificială pentru a optimiza eficiența energetică și performanța dispozitivului, identificând modele de trafic de date și scenarii de utilizare pentru a maximiza experiența de conectivitate.

Prin tehnologia UltraSave, M90 promite o reducere cu până la 18% a consumului mediu de energie comparativ cu soluțiile concurente, un aspect crucial pentru durata de viață a bateriei smartphones-urilor Pixel. Modemul suportă atât conectivitatea sub-6GHz (FR1 cu până la 6CC-CA) cât și mmWave (FR2 cu până la 10CC-CA), oferind și funcționalitatea dual 5G SIM dual-active cu capabilități duale de date, plus conectivitate prin satelit pentru zonele îndepărtate.

Decizia Google de a abandona modemurile Samsung pentru Pixel 11 vine după ce seria Pixel 10 a păstrat încă modemul Exynos 5400i, în ciuda speculațiilor că ar putea face saltul la MediaTek deja pentru această generație. Mutarea face parte dintr-o strategie mai amplă de reducere a dependenței de Samsung, după ce trecerea la TSMC pentru producția procesorului Tensor G5 a fost descrisă ca un „șoc” pentru Samsung și a declanșat o analiză internă profundă la gigantul sud-coreean.

Procesorul Tensor G6, cu numele de cod „Malibu”, va fi primul chip Google care combină fabricația TSMC cu un modem non-Samsung, marcând o etapă importantă în evoluția tehnologică a seriei Pixel. În timp ce Apple a trecut deja la modeme dezvoltate intern pentru iPhone 16e și iPhone Air, Google pare să adopte o abordare mai graduală, testând parteneriatul cu MediaTek înainte de a considera dezvoltarea propriilor soluții.

Această schimbare ar putea adresa în sfârșit problemele cronice de eficiență energetică și performanță ale modemurilor din telefoanele Pixel, care au fost criticate constant pentru consumul ridicat de baterie și performanțele sub așteptări comparativ cu concurența directă

