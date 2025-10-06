Tariful binom la electricitate: ce schimbă pentru consumatori

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) analizează introducerea tarifului binom pentru energia electrică, un sistem care ar împărți factura în două componente distincte: una fixă și una variabilă.

George Niculescu, președintele ANRE, a confirmat că subiectul se află pe agenda internă a instituției și că va fi supus unei consultări publice ample înainte de implementare.

Noul sistem de facturare ar înlocui actualul model monom, prin care românii plătesc doar în funcție de consumul lunar în kilowați-oră, cu un model binom folosit deja în majoritatea țărilor europene. Tariful binom presupune existența unei componente fixe – un abonament lunar plătit indiferent de consum, destinat acoperirii costurilor de rețea și întreținere, plus o componentă variabilă calculată pe baza energiei efectiv consumate.

Conform analizelor din piață, componenta fixă ar putea ajunge la aproximativ 50 de lei pe lună, nivel vehiculat neoficial în discuțiile din sector. Această sumă ar acoperi aproximativ 20% din actuala factură, care reprezintă tarifele de distribuție, transport și alte costuri de infrastructură.

Impactul asupra consumatorilor variază semnificativ în funcție de profilul de consum. Pentru gospodăriile cu consum redus (100 kWh/lună), factura ar putea crește cu 40-50%, în timp ce pentru cele cu consum mare (peste 400 kWh), majorarea s-ar limita la sub 10%. Cei mai afectați ar fi proprietarii de case de vacanță, afaceri sezoniere sau gospodării cu consum foarte mic, care ar plăti abonamentul fix chiar și în lunile cu consum zero.

Motivația oficială pentru introducerea acestui sistem vizează asigurarea unei finanțări stabile pentru modernizarea infrastructurii de distribuție, în contextul în care rețelele existente, construite în urmă cu 40-50 de ani, necesită înlocuire. De asemenea, sistemul ar oferi predictibilitate atât operatorilor de rețea, cât și consumatorilor.

Președintele ANRE a subliniat că autoritățile analizează „diverse scenarii de aplicare” și că nicio decizie nu va fi luată fără o consultare publică amplă, menținând principiul „mai bine măsori de cinci ori și tai o singură dată”. Implementarea nu va fi făcută „peste noapte”, iar scopul declarat este găsirea unei formule benefice pentru toate categoriile de consumatori – industriali, casnici și non-casnici.

În contextul regional, România rămâne printre ultimele țări europene care nu au implementat tariful binom pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, ceea ce constituie una dintre justificările pentru această schimbare structurală.

Pe de o parte mă bucur că mi-am montat panouri solare fotovoltaice (ca să nu mă mai certe Darius 😛 ), pe de alta îmi pare rău că România a ratat ocazia să devină o forță energetică prin invenstiți și în facilități de stocare, nu doar de generare.

Sursa