Samsung va renunța la Galaxy S26 Edge

Samsung a anulat dezvoltarea Galaxy S26 Edge înainte de lansare, conform unor rapoarte din Coreea de Sud, după ce predecesorul Galaxy S25 Edge nu a reușit să genereze vânzările așteptate pe piață.

Decizia vine ca o surpriză limitată, având în vedere că Galaxy S25 Edge a reprezentat o experiență riscantă prin compromiterea unor specificații de bază în favoarea unui design subțire și ușor.​

Galaxy S25 Edge a fost conceput ca un flagship care privilegia portabilitatea în detrimentul performanței, Samsung anticipând lansarea iPhone Air și pozițiile altor producători Android pe segmentul smartphone-urilor subțiri. Compania coreeană a încercat să se distanțeze de concurență prin acest model experimental, dar strategia nu s-a tradus în succesul comercial scontat.​

Anularea Galaxy S26 Edge sugerează că Samsung recunoaște limitele pieței pentru smartphone-uri care sacrifică funcționalitatea pentru design. Deși conceptul de telefon subțire și ușor are un anumit apel estetic, consumatorii par să prefere în continuare echilibrul tradițional între performanță și portabilitate oferit de modelele mainstream.

Eșecul Galaxy S25 Edge pe piață demonstrează că inovațiile în design nu garantează automat succesul comercial, mai ales când vin cu compromisuri semnificative la specificații. Samsung pare să fi învățat din această experiență și să se întoarcă la formula dovedită pentru seria Galaxy S26, concentrându-se pe îmbunătățiri incrementale ale modelelor existente în loc să riște cu variante experimentale.

Decizia reflectă o abordare mai conservatoare a Samsung pentru următoarea generație de flagships, probabil concentrându-se pe perfecționarea modelelor standard, Plus și Ultra care au demonstrat succesul pe termen lung. Compania pare să prioritizeze acum stabilitatea comercială în locul experimentelor de design care au caracterizat Galaxy S25 Edge.

