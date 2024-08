Google Maps iti va arata accidentele din trafic si iti va arata unde este intrarea in anumite locatii

Google Maps primeste un update important. Va prelua o functie din Waze, dar va implementa si ceva complet nou. De exemplu, atunci cand setati o locatie, Maps o sa va arate pe unde este intrarea.

Desi poata parea ceva banal, de multe ori intrarea in locatia aleasa este in alta parte. Google Maps o sa afiseze intrarea intr-o cladire ca sa stim mai bine unde trebuie sa ajungem. Mai mult, va prelua din Waze functia de raportare de accidente in trafic. Poti raporta un accident sau poti confirma un accident in trafic raportat de o alta persoana.

Si Waze primeste un update legat de camerele din trafic. Acum va putea spune ce fel de camera de trafic urmeaza. In prezent doar iti spune ca urmeaza un radar (camera) dar ar putea fi o simpla camera de vinieta. Acum o sa spuna exact.