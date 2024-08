Tot ce trebuie să știți despre: cum puteți refolosi un HDD vechi

Au trecut aproape trei ani de când am redat viață unui laptop vechi – care a ajuns la altcineva din familie, apropo, deci e încă funcțional – și nu mică mi-a fost mirarea să găsesc HDD-ul schimbat atunci, într-un sertar de la biroul de acasă.

Adevărul este că, la acel moment, în 2021, m-am gândit să vând unitatea HDD, dar m-am răzgândit și am pus un anunț pe grupul din sat că îl donez cuiva care are nevoie pentru școală de o unitate de stocare de 500 GB. S-a anunțat cineva, nu a mai ajuns, eu l-am pus prin sertar și am uitat de el. De aceea l-am redescoperit abia acum!

Am deja acasă două HDD-uri portabile, iar pe unul îl folosesc atât de rar încât uit de el. Este vorba de cel mai mare, de 2TB, unde am chestii personale – pozele de la nuntă (back-up), ceva filme extrem de vechi și niște melodii în format mp3 de pe vremea Winamp. Prin urmare, nu prea îl caut, dar săptămânile trecute am avut chef să vizionez unul din filmele vechi – Casablanca – și am redescoperit și unitatea aceasta. Dacă tot nu a venit nimeni după ea și dacă tot mai am nevoie să mut fișiere mari dintr-un loc în altul, m-am gândit să folosesc acest HDD, că e mai mic, oricum stă gol și pentru că… de ce să nu facem un mic proiect. 🙂

Am comandat inițial, de pe Temu, un cablu SATA, dar mi-am dat seama că ar prinde bine și o protecție, așa că am comandat așa ceva. Păcat că le-am comandat în momente diferite și acum am un cablu USB-SATA care stă prin sertare, degeaba…

Revenind la subiect, am formatat HDD-ul, l-am pus în carcasă și acum îl folosesc pentru tot felul de chestii minore – mutat poze pentru review de la un laptop la altul, pus filme pentru smartTV (da, nu am PLEX acasă) sau împrumutat copiilor când mai au de dus proiectel la școală.

Ținând cont că voi nu trebuie să comandați și cablul și carcasa, cred că puteți ieși mai ieftin ca mine și puteți avea un spațiu de stocare extern la îndemână.

PS: Nu am acasă unul care să stea, dar cred că operațiunea se poate replica și în cazul unui SSD scos din calculator…