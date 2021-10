Google Pixel 6 Pro anunțat oficial: procesor Tensor, ecran OLED LTPO de 120 Hz, Android 12 și preț sub competiție

După o perioadă îndelungată în care a cochetat mai mult cu segmentul de mijloc, Google anunță în sfârșit un telefon cu adevărat premium. Pixel 6 Pro a fost dezvăluit oficial ieri și aduce câteva noutăți interesante. Este primul smartphone de la Google cu SoC proprietar, ecran OLED LTPO de 120 Hz și configurație triple camera.

Telefonul introduce și un design complet nou, realizat din sticlă și aluminiu și are margini foarte înguste în jurul ecranului. Display-ul OLED are 6.7″ în diagonală, rezoluție de 1440 x 3120 pixeli (512 PPI) și dispune de tehnologia LTPO, care permite ajustarea dinamică a refresh rate-ului între 10 și 120 Hz în funcție de tipul conținutului afișat. De asemenea, acesta beneficiază de certificare HDR10+ și este protejat de sticlă Gorilla Glass Victus. Telefonul are la bord SoC-ul Google Tensor pe 5 nm care integrează un procesor Octa-Core (2 x 2.8 Ghz Cortex-X1, 2 x 2.5 Ghz Cortex A-76 și 4 x 1.8 Ghz Cortex-A55) și un GPU Mali-G78 MP20. Conform Google, Tensor este optimizat pentru AI și machine learning și este cu până la 80% mai rapid decât procesorul de pe Pixel 5. Benchmark-urile din surse neoficiale arată că este similar cu principalii competitori, Snapdragon 888 și Exynos 2100.

Pixel 6 Pro are 12 GB de memorie RAM LPDDR5 și este disponibil în variante cu 128 GB, 256 GB și 512 GB de stocare UFS 3.1. Acumulatorul are o capacitate de 5000 mAh și se încarcă rapid la 30 W pe fir prin standardul USB Power Delivery și 23 W wireless cu un încărcător proprietar. Nu are încărcător inclus în pachet, ci doar un cablu USB tip C.

Configurația foto include trei senzori pe spate și unu pe față, după cum urmează:

Principală: 50 MP wide-angle cu OIS, EIS, f/1.85, FOV 82 grade și pixeli de 1.2 um

Telephoto: 48 MP cu senzor ISOCELL GN1, OIS, PDAF, zoom optic 4x, pixeli de 0.8 um, f/3.5 și FOV 23.5 grade

Ultrawide: 12 MP cu f/2.2, FOV 114 grade și pixeli de 1.25 um

Frontală: 11.1 MP cu f/2.2, FOV 94 grade și pixeli de 1.22 um

Telefonul are două difuzoare stereo și este certificat IP68 pentru protecția la contactul cu lichide și praf. Autentificarea este asigurată de un senzor de amprentă optic integrat în ecran, iar sistemul de operare este Android 12. Google promite trei ani de actualizări majore și cinci ani de actualizări de securitate. Va fi disponibil pe variantele de culoare Cloudy White, Sorta Sunny și Stormy Black începând cu data de 28 octombrie. Prețul de pornire este de doar 899 dolari în Statele Unite, mai puțin decât principalii competitori. Nu vă așteptați însă să-l vedeți la noi în țară pe canal oficial. Prețurile pe plan local vor fi probabil foarte piperate.